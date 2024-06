Quién es Maika Monroe, la nueva novia de Dalton Gomez, exesposo de Ariana Grande

Dalton Gomez, exesposo de Ariana Grande, está comenzando una relación amorosa con la actriz Maika Monroe, después de finalizar su divorcio con la cantante el pasado mes de marzo, lo que ha llamado la atención de los fans.

Aquí te contamos más sobre el nuevo romance del agente de bienes raíces, pues recordemos que la artista rompió su matrimonio, luego de comenzar una nueva relación con el actor Ethan Slater.

Dalton Gomez tiene una relación con Maika Monroe

En su cuenta de Instagram, Monroe publicó varias imágenes donde se les ve abrazados y besándose a ella y a Dalton, confirmando así su relación amorosa.

La actriz simplemente añadió un emoji de una estrella fugaz junto a las fotografías, permitiendo que estas hablaran por sí mismas.

Cabe mencionar que este nuevo romance surge luego de que en marzo Gomez se divorció oficialmente de Ariana, luego de que ella decidiera separarse de forma definitiva de él.

Maika Monroe es una actriz

Tiene 31 años y nació en Santa Bárbara, California. Sus padres tenían profesiones diferentes: su madre era intérprete y su padre trabajaba en la construcción. Inicialmente, Maika aspiraba a una carrera en el kitesurf freestyle profesional.

Siguiendo los pasos de su padre, comenzó a practicar este deporte a los 13 años. Durante su último año de escuela, se trasladó a la costa norte de la República Dominicana para dedicarse por completo al entrenamiento, mientras completaba sus estudios en línea.

Su habilidad en el deporte creció y logró el segundo lugar en el Concurso Internacional de Aire Red Bull. Después de esta experiencia, desarrolló un interés por la actuación.

Entre sus producciones destacan ‘Eleventh Hour’, ‘The Darkness Is Close Behind’, ‘At Any Price’, ‘Bad Blood’, ‘Flying Monkeys’, ‘The Bling Ring’, ‘Labor Day’, ‘It Follows’, ‘The Guest’, ‘Independence Day: Resurgence’, ‘The Fifth Wave’, ‘Villains’, ‘Watcher’ y ‘Longlegs’.