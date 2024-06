José Enrique “Kike” Cruz recibe doctorado honoris causa en comunicación

La Universidad del Sagrado Corazón otorgó este martes el grado de Doctorado Honoris Causa en Comunicación al destacado periodista y director de noticias José Enrique “Kike” Cruz Díaz.

El presidente de la institución, Gilberto J. Marxuach-Torrós, destacó al periodista como un ejemplo para los graduandos y graduandas de compromiso con la excelencia y el servicio a la comunidad.

“Este momento representa un logro en la vida de nuestros graduandos y graduandas, quienes han vivido en Sagrado el fuego transformador de la educación y ahora continuarán viviendo la misión de poner sus talentos al servicio de los demás, siendo promotores de la justicia y la paz en todas nuestras comunidades. Como ejemplo de una vida al servicio de los demás, nos enorgullece conferir el grado de Doctor Honoris Causa al destacado periodista y director de noticias José Enrique Cruz Díaz, quien inspira en nuestro estudiantado el deseo de comunicar, servir e innovar con excelencia y solidaridad”, expresó.

Con una carrera profesional que abarca más de cuatro décadas, Cruz ha destacado como reportero, director de noticias y vicepresidente senior en uno de los principales canales de televisión local.

En 2020, impartió cursos en Sagrado. Su influencia se extiende más allá de Puerto Rico, asesorando entidades cívicas, empresas noticiosas y canales de televisión en Latinoamérica y el mercado hispano de los Estados Unidos. Hasta el año pasado, presidió la Junta Directiva de la Alianza Informativa Latinoamericana, la organización noticiosa más influyente de la región, compuesta por 23 estaciones de televisión en igual número de países, manteniéndose como miembro de su junta de directores.

José Enrique “Kike” Cruz expresó su gratitud por recibir este honor declarando: “Cuando el Presidente me habló para darme la noticia de este reconocimiento, les confieso que se me formó un taco en la garganta y apenas podía hablar. Este es el honor más grande que he recibido en mi vida y lo acepto con mucha humildad. A nombre de mi esposa, de mis hijos y toda la familia les doy las más expresivas gracias. Nunca olvidaré este momento. Definitivamente, los que decidieron concederme este título de doctor lo han hecho con la intención de reconocer la obra de un individuo, pero sepan que también están reconociendo a un grupo de mujeres y hombres que han hecho del periodismo y las comunicaciones su vida entera. Con ellos quiero compartir este reconocimiento”.

Sagrado celebra la graduación de la primera clase que ha cursado el nuevo currículo académico de la Universidad, lanzado en 2020.

La Dra. Anuchka Ramos Ruiz, Provost y Vicepresidenta de Asuntos Académicos de Sagrado, expresó: “Nos emociona ver el fruto de nuestro proyecto académico, en una clase graduanda de emprendedores valientes y solidarios que aportarán a Puerto Rico y el mundo con sus probadas destrezas de comunicación, liderazgo, cuestionamiento crítico, innovación y emprendimiento, investigación, ética y justicia social. Nuestros graduados de bachillerato obtienen hoy su diploma al mismo tiempo que se gradúan habiendo completado un proyecto de emprendimiento que propone una solución a una necesidad empresarial, social, creativa, salubrista o tecnológica. Han vivido, además, experiencias internacionales, profesionales y de aprendizaje basado en el servicio que les permitirán ser profesionales integrales, listos para manejar los inminentes cambios de sus disciplinas y los retos sociales más apremiantes”.

Esta Colación de Grados contó también con las primeras clases graduandas de los bachilleratos en Gestión de Negocios, Ciencias Biomédicas, Diseño de Experiencias: Turismo y Eventos, Estudios Internacionales y Comunicación Global, Ciencias de Cómputos y Tecnologías Digitales Aplicadas, y de las maestrías en Rendimiento Físico y Promoción de la Salud y Periodismo e Innovación.

La Clase Graduanda estuvo representada por Omarys Santiago Torres, graduada de Periodismo y primera estudiante que completó el grado menor en Comunicación Científica. Durante su tiempo en Sagrado, se destacó por ser parte del Programa de Becas, mantener excelencia académica y participar de varias experiencias profesionales, como asistente de producción en Teleonce, co-presentadora y productora del programa La fórmula STEM en WIPR, directora de noticias en La Voz de Carolina y reportera en la estación radial Mi Isla PR-Nueva Generación. Por tres años consecutivos participó en internados en el área de comunicación de la NASA. Durante su mensaje exhortó: “A los estudiantes que aún están en su camino universitario, los que van a empezar su maestría y a los jóvenes que sueñan con su futuro, quiero decirles: nunca subestimen el poder de su determinación y su capacidad para superar todos los retos que se presenten. Siempre he dicho que si hay un reto es porque debería estar y debemos aprender de él, para en el futuro afrontar una situación específica de la mejor manera. Habrá momentos en los que sientan que no pueden más, que las dificultades son insuperables, pero recuerden que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer”.

De los 970 grados conferidos, 620 fueron de bachillerato en 42 concentraciones y 416 de ellos con honores. 246 estudiantes obtuvieron el grado en maestría y 83 grados asociados (64 de ellos con honores).