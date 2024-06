Así reflexiona Alexandra Lúgaro al cumplir 43 años

La excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en los comicios electorales de 2020, Alexandra Lúgaro, celebró este lunes su cumpleaños y compartió en redes sociales una reflexión.

“Durante gran parte de mi vida dediqué mis horas a personas que no lo merecían, me quedé en lugares donde ya no quería estar y recorrí caminos que no me llenaban. De repente, de un golpe, la vida me arrebató esas personas, esos lugares y esos caminos y no les niego que en silencio y poniendo siempre buena cara, la pasé profundamente mal”, escribió la licenciada en su publicación.

“Hoy, solo dedico mis horas a quienes lo merecen, solo me quedo en lugares donde me siento bien y solo recorro caminos que me inspiran al andar. Algunos pensarán que tengo menos, pero los juro que tengo más”, añadió.

“Ya a esta edad no le doy vueltas al sol ni cumplo años… Ahora subo de niveles y hoy comienzo el NIVEL 43 viviendo con quienes quiero, cómo quiero y haciendo lo que amo. ¡Felicidades a mí!”, concluyó.

Lúgaro fue candidata a la gobernación de Puerto Rico en las elecciones generales de 2020 por el MVC, partido que ayudó a fundar en el año 2019.

Tras su salida de la política, Lúgaro Aponte trabajó como directora ejecutiva y líder de Política Pública del Centro de Innovación Estratégica de Foundation for Puerto Rico. En en febrero de 2023 anunció su salida de la organización.