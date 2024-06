Presentan a los primeros habitantes de “La Casa de los Famosos México 2″

Por Xhanat Hernández

Después de varios años alejado de las producciones de Televisa, todo parece indicar que Mario Bezares será una de las nuevas apuestas para entrar al famoso reality show conocido como “La Casa de los Famosos México 2″, que estrenará su próxima temporada este 21 de julio de 2024.

En los últimos días, Mario Bezares se ha colocado entre las principales tendencias de redes sociales, especialmente por el estreno de la serie ‘¿Quién lo mató?’, la cual es una ficción que intenta plasmar algunas de las claves en el caso por el asesinato de Paco Stanley, mismo por el que fue involucrado el comediante.

Mario Bezares regresará a Televisa con “La Casa de los Famosos México”

En medio de la polémica que enfrenta el comediante mexicano por su representación en el producción de Amazon Prime Video, comienzan a surgir rumores sobre su posible regreso a Televisa con la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, causando diversas reacciones por la personalidad de Bezares.

Los rumores han tomado fuerza luego de las declaraciones del periodista Carlos Alberto, quien es un colaborador de Gustavo Adolfo Infante, ya que aseguró que una de las sorpresas será volver a ver a Mario Bezares en Televisa como parte del regreso del famoso reality show.

“La novedad y yo creo que uno de los integrantes más importantes que van a estar en La Casa de los Famosos, después de 25 años de no estar en Televisa y el hombre que ha sido muy golpeado por la gente, Mario Bezares, estuvo en Multimedios, está haciendo cine y ahora regresa a Televisa”, comentó.

Asimismo, el presentador de televisión se había mantenido bastante activo para hablar de la serie y las acciones legales que tomaría, no obstante, repentinamente dejó de compartir detalles, puesto que parece que los productores del reality show le pidieron revelar más información dentro de la casa.

“Que, por cierto, me pasaron el chismecito de que cuando ya no quiso decir nada sobre la serie y dijo que sus abogados no le permitían hablar, me contaron que no son tanto sus abogados, sino que le dijeron en Televisa: guárdanos tantito para que nos puedas contar”, dijo.

Briggitte Bozzo será la segunda habitante confirmada de “La Casa de los Famosos México”

La Casa de los Famosos México está de regreso. El reality show de que rompió todas las expectativas en el 2023 vuelve el próximo 21 de julio a través de las señales y plataformas de Televisa.

El pasado sábado 8 de junio la televisora confirmó al primer famoso que participará en la segunda temporada del exitoso reality y se trata ni más ni menos que del conductor de televisión Mario Bezares quien ha vivido a la sombra del asesinato de Paco Stanley.

Dicha información fue adelantada antes que la propia televisora por el periodista Álex Kaffie a través de su cuenta de Instagram: “Televisa anunciará que Mario Bezares es uno de los inquilinos de ‘La Casa de los Sarnosos México’”, publicó el experto en temas de Farándula.

Ahora el comentarista de espectáculos informó a través de su canal que este domingo se confirmará a la segunda habitante de la casa. De acuerdo con Kaffie dicho anuncio ocurrirá durante el estreno del programa de televisión “Cash: el peso del dinero” conducido por Héctor Sandarti y producido por Rosa María Noguerón (productora de La Casa de los Famosos México)

Antes de que se realice el anuncio oficial, el periodista de espectáculos vuelve a adelantar que la segunda habitante de la casa de los famosos que será revelada en dicha transmisión se trata de la actriz e influencer venezolana Briggitte Bozzo quien el año pasado fue una de las participantes del programa “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

En Abismo de pasión (2012), Briggitte interpretó el personaje de “Elisa” (cuando era niña) y que en su etapa adulta fue actuado por Angelique Boyer. Además de que su participación en la telenovela “Silvana sin lana” de Telemundo, le dio mucha popularidad.

La vida sentimental de Briggitte Bozzo también generá interés entre sus más de 20 millones de seguidores en Tiktok. Sus romances con Brandon Castañeda, Conrado Villagra y Robin Vega son temas constantes de sus videos.