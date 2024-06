Pamela Noa y Valeria Collazo le contestan a televidente que critica los cuerpos ajenos

Inspirada en un video publicado por la periodista Valeria Collazo Cañizares, la animadora de Telemundo, Pamela Noa, arremetió contra las personas que utilizan las redes sociales para comentar y criticar sobre los cuerpos ajenos.

A través de un video en su canal de YouTube, Pamela Noa, compartió unas palabras para educar a las personas que hacen comentarios inapropiados sobre los cuerpos de otras personas, ya sean allegados o figuras que aparecen en los medios de comunicación.

Noa habló sobre su propia experiencia a la hora de utilizar vestimenta para sus labores en la televisión y cuestionó a las personas que realizan comentarios sobre el físico de los demás.

“Para mí, les hablo de mi caso específico. El tema de la ropa es un tema, específicamente en televisión, porque en radio qué importa y en YouTube…pero en televisión de primera intención yo decía, diantre qué yo me voy a poner que retrate bien en cámara. Yo decía, yo me siento mejor cuando estoy más flaca, yo no les voy a mentir, me siento mejor cuando estoy más flaca, la ropa me queda mejor cuando estoy más flaca. ¿Pam, por qué no rebajas? No es tan fácil y a veces no me da la gana, como dijo Valeria. ¿Pero qué hacemos cuando no estamos más flaquitos nos escondemos debajo de una piedra? La gente no mide a la hora de comentar sobre el cuerpo ajeno, que no se debe hacer”, expresó Noa en su canal de YouTube.

Sus expresiones vienen luego de otro video de la periodista Valeria Collazo quien respondió a un comentario inapropiado de una televidente que la criticó por utilizar vestimenta ajustada y la señaló por hacerlo durante su “estado de embarazo”.

“Valeria, saludos ¿Usted está embarazada? Por qué viste ropa tan ajustada estando en este estado. Qué bonito se ve una joven vestida apropiadamente a su estado. Realmente, se ha perdido el buen gusto y el respeto a un público. Ahora las jóvenes en los medios visten modelando vestimenta, en vez de hacer su trabajo como lo que son reporteras. ¿Más aún dónde está la ética de la empresa?”, lee el mensaje de la cibernauta.

Ante esto la periodista le respondió en sus respondió en sus redes sociales con un video donde también cuestiona a todas las personas que comentan sobre el físico de los demás.

“Aún si mi traje hubiera sido más escandaloso, que los tengo. Eso no le da derecho a nadie a hacer un comentario tan desagradable. Pero lo que me chocó particularmente es que ella habla de mi estado, ajá tengo casi ocho meses de embarazo. ¿Qué sería vestirme apropiadamente para mi estado? Encima de lo que es procesar todos los cambios que uno atraviesa en el embarazo, tenemos que tener un look específico de embarazada porque si no, no respetamos al público…Además, esa señora no sabe el tiempo que yo pierdo tratando de resolver con la ropa que ya tengo porque no pienso gastar en ropa de maternidad que en Puerto Rico, ni siquiera se consigue fácilmente”, expresó.

“Sé que hay mucha gente que me va a decir que ignore esos comentarios, pero a veces no me da la gana porque tengo este espacio, me gusta aprovecharlo para recordar que eso no se hace, eso no está bien, no se opina de los cuerpos ajenos, ni la ropa, ni maquillaje, el pelo, los tatuajes no definen a la persona pero comentarios tan feos como ese sí”, culminó.