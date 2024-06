Oficial: Taylor Swift no aparecerá en Deadpool & Wolverine

(Marcelo Endelli/TAS23/Getty Images for TAS Rights Mana)

¡Es oficial! Taylor Swift no ha entrado en su “era Marvel”, al menos no todavía. Según lo confirmó en exclusiva Entertainment Weekly, la cantante estadounidense no aparece en la megaanticipada Deadpool & Wolverine como se había estado rumoreando por meses.

Cuando la artista fue vista junto a Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Shawn Levy en un juego de Kansas City Chiefs el año pasado, el internet explotó con la sospecha de que Swift podría aparecer en la película de Marvel, que está pronta a estrenarse el mes que viene.

PUBLICIDAD

Los rumores abundaban en internet desde que tipo de participación tendría hasta incluso apostar cual sería el personaje que la interprete musical iba a traer a la vida del extenso lore de Marvel. Pero ya los sueños de algunos de ver a Swift en la famosa franquicia han sido quebrados, o al menos, puestos en pausa.

¿Qué dijo EW en exclusiva sobre la participación de Taylor Swift en Deadpool & Wolverine?

El reconocido medio arrancó su nota con una disculpa “lo sentimos, Swifties, Taylor Swift no deslumbrará en Deadpool & Wolverine”. Esto en un claro guiño al personaje de ‘Dazzler’, quien muchos apostaban sería el rol que Swift habría estado llamada a interpretar.

La noticia también se da este lunes cuando las cuentas oficiales del filme compartieron un arte promocional para las entradas de IMAX donde se pueden ver las manos de Deapool y Wolverine utilizando los famosos ‘brazaletes de amistad’ que el fandom de Swift ha popularizado luego de que la cantante lo mencionara en una de sus canciones.

Protagonizada por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni y Matthew Macfadyen, y dirigida por Shawn Levy a partir de un guión de Reynolds, Levy, Rhett Reese, Paul Wernick y Zeb Wells, Deadpool & Wolverine es la película del género de superhéroes más anticipada del año y llegará a los cines el 26 de julio.