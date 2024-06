Junior Álvarez abre su corazón, se despide en grande, recorre su trayectoria e inicia nueva etapa

Luego del anuncio de su retiro, el respetado actor puertorriqueño, Junior Álvarez, llegó al podcast de Metro Puerto Rico, Entre Nos, para explicar la razón detrás de su decisión, para reflexionar sobre momentos importantes de su carrera, conmemorar experiencias personales y para detallar qué es lo próximo en su vida.

En una conversación vulnerable, jocosa y sentimental, Junior explicó que en esta etapa de su vida busca enfocarse en lo más que importa, sus seres queridos. Aunque, subrayó que el arte prevalecerá siempre en su vida, pero como empleo, ese tiempo culminó.

“Dicen que el artista nunca se retira. Pero, yo tengo dos versiones de eso. No te retiras nunca porque el arte nunca muere en ti. […] Tu amor por la cultura y por expresarte a través del arte, eso nunca muere, pero retirarte del trabajo —si es hacerlo por chavos— claro que uno quisiera retirarse”, manifestó.

El artista comentó que, luego de 45 años de carrera, siente que desea dedicarse cien por ciento a su familia—esposa e hijos—, en especial, tras su incidente de salud hace dos años. Álvarez se topó entre la vida y la muerte, cuando se vio afectado el funcionamiento de su corazón, con una cardiomiopatia.

“Estuve a punto de morirme hace dos años atrás. Me di cuenta que lo más importante de todo era la gente realmente, no los logros, no el todo list, no las obras que hice, no los viajes que di; nada. Lo más importante era: Wow, tengo una hija, tengo una hermana, una esposa, tengo mucha gente que me quiere, tengo hermanos allá afuera. Yo me quiero quedar viviendo por ellos. No es por lograr cosas y por eso es que me retiro, porque ya no quiero lograr cosas. Quiero disfrutar a la gente que tengo alrededor”, expresó.

El actor explicó que, luego de llevar a cabo su tratamiento, retomó trabajos en la industria y se percató que no podía seguir “el trajín” de los actores, el cual conlleva trabajar entre a 10 a 16 horas diarias, incluyendo sábados y domingos.

“Llega un momento en que cuando empecé a trabajar de nuevo, el corazón y así lo empecé a sentir como que: ‘wow, espérate, como que está llegando al límite antes de tiempo’. Antes no era así, yo duraba más, tenía más resistencia, tenía más. Pues entonces dije no, no puede ser”, argumentó, agregando que en este momento decidió darle un alto a su trabajo para estar con sus más allegados.

No obstante, reafirmó que “no se va a desaparecer”, se retira del empleo, mas no del arte y su expresión como artista en el mundo. Si llega algún proyecto que le inspire y pueda ejecutarlo sin comprometer su estilo de vida, lo aceptaría.

“El corazón no me da para eso. Pues entonces elijo una calidad de vida. Elijo vivir con lo que tengo y con lo que recibo y seguir haciendo cositas cuando pueda”, comunicó.

Su gran despedida

Álvarez manifestó que no se va a “desaparecer”y que desea “vacilar” con su público antes de despedirse profesionalmente, con su magno evento “Totalmente Junior”, el 20 de agosto del corriente.

“Lo que sí les puedo asegurar es que va a ser un vacilón. […] Mi intención con este show que voy a hacer totalmente Junior es verdaderamente gozármela con mis panas. De hecho, no estoy ni escribiendo[…] a diferencia de los otros standup que yo he hecho. Esto es un standup de ellos hacia mí, no tanto mío hacia ellos. Yo voy a tratar de contarles mi historia al público, Pero voy a tener a nueve panas allí en el escenario”, informó.

A su vez, reveló que será un elenco de lujo, en el cual revelará detalles de su vida que no se ha atrevido a decir. El show será una sinopsis de su vida en la industria y sobre la comunidad que ha podido crear en el mundo del teatro y la actuación.

“Yo no me puedo ir de Puerto Rico a disfrutar allá con mi familia sin disfrutar con el pueblo también un ratito y darle las razones por las cuales me estoy yendo, porque yo creo que ellos se lo merecen”, reiteró.

El evento, producido por Danilo Beauchamp, se llevará a cabo en el Coca-Cola Music Hall, con personalidades como Ángela Meyer, Magali Carrasquillo, Marian Pabón, René Monclova, Jorge Castro, Kiko Blade, Ernesto Javier Concepción, entre otros.

Para adquirir los boletos puede acceder a ticketera.com.

Para ver la entrevista completa: