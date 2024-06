Así es como Adamari López descubrió por qué no funcionaron sus matrimonios

La actriz y conductora Adamari López al parecer descubrió por qué sus dos matrimonios fallaron. La puertorriqueña de 53 años, estuvo casada del 2006 al 2010 con el cantante Luis Fonsi y del 2011 al 2021 con Toni Costa.

Durante su programa ‘Desiguales’, transmitido por Univisión, la presentadora se mostró curiosa al recibir una respuesta por parte del astrólogo Alejandro Magno, a quien recibió como invitado para hablar sobre cómo es cada signo del zodiaco en la intimidad.

Adamari López es tauro, así que según People en Español, el astrólogo explicó sobre este signo que “es bueno tanto para hacer el amor como para también comunicar. Tauro está en los rankings de los signos que mejor besan, que mejor hacen intimidad…”.

Ante esto la actriz y conductora le preguntó qué con cuál o cuáles signos es compatible Tauro, a lo que él contestó que con alguien más de tauro, con cáncer, virgo, escorpio y capricornio. “Es el signo que más compatibilidades tiene con otros signos, así que tienes muchas opciones para escoger”, indicó.

El detalle está en que Luis Fonsi y Toni Costa son de signo aries. “Aries y Leo están entre los no compatibles con Tauro”, dijo el astrólogo, según se lee en el citado medio.

“Ya está, eso fue”, dijo la puertorriqueña riéndose.

Adamari López y sus exs

Las relaciones más mediáticas de Adamari Lopez fueron las que tuvo con Luis Fonsi y con el bailarín Toni Costa. Sobre Fonsi ella ha contado que ya sospechaba que él iba a terminar con la relación, y así fue, el cantante le habló de divorcio por teléfono. En ese entonces, lo criticaron mucho por separarse cuando ella estaba en pleno tratamiento por cáncer.

En cuanto a Toni Costa, padre de su única hija, se comentó sobre varias infidelidades de parte de él.

“Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo. Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, dijo Lopez en el 2011.