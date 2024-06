Influencer española pasa susto en concierto de Bad Bunny

La influencer española Laura Rouder se fue viral hoy, domingo, luego de que se asustara por las pirotecnias en la segunda función del “Most Wanted Tour” del artista de música urbana Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En el video que se fue viral, Bad Bunny estaba interpretando la canción “Mónaco” y Rouder se encontraba cantando cuando comenzaron las pirotecnias y la influencer se asustó. Laura Rouder dejó de cantar por un momento, mostró que sus manos estaban temblando un poco y luego siguió cantando.

PUBLICIDAD

Junto al video, la influencer escribió “Benito, ¿por qué nos has hecho esto? Queríamos gozarnos Mónaco y pensamos que íbamos a morir”.

Mientras, Lauder compartió en sus redes sociales fotos de cuando asistió al concierto catalogándolo como “el mejor concierto de mi vida, sin duda”.

“El mejor concierto de mi vida, sin duda. No se ni como sigo teniendo voz 🥹La ilusión que me ha hecho este concierto no lo sabe nadie. A la Laura de la última foto que fue a verle en el X100 pre tour en Las Vegas en 2019, le llegan a decir que iba a poder viajar hasta Puerto Rico para verle en 2024 y no se lo cree.Estoy tan agradecida de verdad…Te amo Benito 🐰🇵🇷 #rouderxbadbu @badbunnypr”, leía el escrito que publicó junto a las imágenes.

Hoy, domingo, será la última función del “Most Wanted Tour” de Bad Bunny en la isla, luego de que se presentara el viernes y ayer en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.