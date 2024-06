Todos los cameos en 'The Boys Is Mine', el nuevo video de Ariana Grande

Ariana Grande ha sorprendido a sus fans con un nuevo y teatral video musical para “The Boy Is Mine,” el tercer sencillo de su álbum que lidera la lista de Billboard, “Eternal Sunshine.” Este visual, dirigido por Christian Breslauer, no solo destaca por su espectacular producción, sino también por los sorprendentes cameos de varias estrellas.

El video muestra a Ariana transformándose en una versión moderna de Catwoman, intentando capturar el corazón de un apuesto alcalde interpretado por Penn Badgley, conocido por su papel en “You”. En la trama del video, Badgley libera gatos salvajes en las calles para combatir una infestación de ratas, lo que desencadena una serie de eventos emocionantes y románticos.

El video de “The Boy is Mine” de Ariana Grande deja a todos boquiabiertos

Uno de los momentos más destacados del video es el cameo de Monica y Brandy, las legendarias cantantes que colaboraron en el icónico éxito de 1998, “The Boy Is Mine.” En el video de Grande, Monica y Brandy aparecen como presentadoras de noticias informando sobre la crisis de las ratas.

Su aparición añade un toque de nostalgia y homenaje a la canción que dominó las listas en los años 90. La inclusión de Badgley en el video no fue una completa sorpresa para los fans más atentos. Los rumores sobre su participación comenzaron a circular a principios de la semana pasada cuando Grande compartió fotos del set de filmación.

Penn Badgley no es el primer actor en hacer un cameo en los videos musicales de Grande. Recientemente, Evan Peters apareció en el video de “We Can’t Be Friends,” el segundo sencillo de “Eternal Sunshine.” Este video rindió homenaje a “Eternal Sunshine of the Spotless Mind,” reflejando la inspiración temática y estilística del álbum.

Ariana Grande sigue dando importancia a la parte visual de su carrera

Con “The Boy Is Mine,” Grande continúa demostrando su habilidad para fusionar música, cine y nostalgia, creando experiencias visuales inolvidables para sus fans. La combinación de una narrativa intrigante, actuaciones estelares y cameos sorprendentes asegura que este video se convierta en uno de los favoritos de su discografía visual.

Mientras tanto, Ariana Grande ha estado trabajando arduamente en la promoción de su próximo papel como Glinda la Bruja Buena en la adaptación cinematográfica del musical “Wicked,” junto a Cynthia Erivo. Este proyecto ha generado gran expectación, especialmente después del lanzamiento del primer tráiler que mostró a Grande y Erivo interpretando los himnos del musical.