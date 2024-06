José Alfredo incursiona en el regional mexicano

El cantautor puertorriqueño José Alfredo se reinventa con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Por Mi Camino”, tema de su autoría, que marca la primera incursión del artista en el género regional mexicano.

Con su ya peculiares letras cargadas de historias y emociones, el artista presenta “Por Mi Camino”, una conmovedora melodía que narra el viaje emocional de seguir adelante después de una ruptura amorosa, buscando resonar con aquellos que han enfrentado el dolor de una separación y encontrar fortaleza para avanzar.

PUBLICIDAD

Paralelo al lanzamiento de este tema, se estrena su video musical, dirigido por el propio José Alfredo y producido por GM Productions , en donde se presenta a un José Alfredo vulnerable haciendo pleno uso de su gran poder interpretativo, en búsqueda de un nuevo camino.

El video musical fue filmado en el pintoresco valle del municipio de Lajas en Puerto Rico.

“Estrenar este tema es algo que me causa mucha emoción y mucho nervio, ya que líricamente hablo de una etapa en donde uno reconoce debe seguir adelante, pero el recuerdo y el amor nos detiene el andar. Es de valientes ser vulnerable y admitir que cuesta seguir adelante, es un ejercicio de inteligencia emocional. Musicalmente, este tema fue un reto ya que nunca había escrito ni cantado en este género, no obstante no es un estilo desconocido para mí ya que soy admirador de los corridos y de la tenacidad con la que son interpretados.” expresó José Alfredo, quien a inicio año estrenó el tema “Mariposa”, canción que dedico a su madre quien enfrenta una batalla contra el cáncer.

“Por Mi Camino” pone a prueba la versatilidad musical de José Alfredo, quien se encuentra inmerso en la producción de su sexta entrega discográfica, la que espera vea la luz a principios del próximo año y explorará diferentes géneros musicales.

“Este nuevo trabajo discográfico es mi sexto pero será el primero completamente conceptual, ando inspirado en las cinco etapas del duelo y en el impacto directo que estas han tenido en mi vida. Trabajar este nuevo proyecto ha sido un proceso casi terapéutico que ha restablecido mi vínculo con la composición.” expresó el intérprete de “Hecatombe”

“Por Mi Camino” ya está disponible en todas las plataformas digitales.