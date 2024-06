Bad Bunny reitera su amor por Puerto Rico

Finaliza en Puerto Rico el Most Wanted Tour de Bad Bunny

En medio de una plétora de especulaciones sobre una reconciliación sentimental, la divulgación de contenido sobre política de Puerto Rico en la plataforma digital X, así como la promoción activa para que la población se inscriba y vote en las próximas elecciones, la megaestrella puertorriqueña del género urbano Bad Bunny inició, la noche del viernes, la primera de tres presentaciones como parte de su gira Most Wanted Tour en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

El arribo de Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real del artista- al archipiélago puertorriqueño marca el final de una gira que lo llevó por 30 ciudades de los Estados Unidos y Canadá la cual abarcó 46 presentaciones y una recaudación de aproximadamente $208 millones según cifras publicadas por Rimas Entertaiment en su cuenta de Instagram.

Como ya es costumbre en muchos conciertos, la inauguración del Most Wanted Tour en Puerto Rico comenzó con la proyección de imágenes acompañadas por expresiones del cantante sobre algunas de sus etapas en la música.

“Mi música yo la hago como puertorriqueño que soy. La primera canción que hice la hice en Puerto Rico y siempre la musica la he creado pensando en Puerto Rico”, fue parte de la narración del artista que, tras culminada la misma, continuó con la interpretación de “La Borinqueña” en manos de la orquesta The Philharmonic Orchestra Project, que ha acompañado al intérprete Yo perreo sola durante la gira.

Previo a su presentación, el ganador de múltiples premios musicales colgó una historia en su cuenta de Instagram expresando que los tres conciertos en la Isla cierran una etapa en su carrera artística y en su vida. De inmediato comenzaron las especulaciones sobre un posible retiro.

“No saben cuánto llevo esperando y deseando este momento!! Ustedes fueron los primeros en escuchar este álbum!!! y los primeros en escuchar mi música en general, la misma que ahora se escucha por el mundo entero!! Ahora toca terminar donde empezó! Estos 3 conciertos cerrarán una etapa de mi carrera y en mi vida!! Y me llena el alma que estén ustedes conmigo para vivirlo!! p fnk r Mañana los veo”.

La jornada musical incluyó temas de su más reciente producción, Nadie sabe lo que va a pasar mañana (NSLQVAPM) al igual que trabajos anteriores como Un verano sin ti.

Dentro del público, mayoritariamente joven, muchas personas adoptaron la vestimenta vaquera o cowboy cónsono con estilo con el que se ha mercadeado NSLQVAPM y fueron vistas banderas de países como la vecina República Dominicana y Colombia. No hubo tema que la audiencia no cantara o bailara junto al intérprete de Mónaco y este no perdió oportunidad para demostrar agradecimiento a su fanaticada y reiterar el amor que siente por Puerto Rico.

Entre los invitados del vegabajeño de 30 años se encuentran Young Miko, Mora, Luar La L, Bryant Myers, Ñengo Flow, De La Ghetto y Arcángel. Estos últimos tres interpretaron el tema Acho PR previo al cierre del evento que culminó con la interpretación de la canción El apagón en la que participaron varios pleneros.

A pesar del éxito contundente del Most Wanted Tour, la gira no estuvo exenta de controversias. En febrero, en la apertura de la gira en Salt Lake City, la organización Personas por el Trato Ético de los Animales -PETA por sus siglas en inglés- reprobó la acción del cantante urbano de salir al escenario montado en un caballo.

La inesperada cancelación del concierto programando en la ciudad de Minneapolis en marzo fue otro de los pormenores que surgió en la serie de presentaciones. La noticia corrió como pólvora en los medios de comunicación y en el mundo del espectáculo. Aunque no hubo una declaración oficial sobre el motivo de la cancelación, el experimentado periodista del Star Tribune en Minnesota, Chris Riemenschneider, reportó que la determinación estuvo sujeta a la baja venta de boletos debido a los altos precios. Tras divulgarse el suceso, una avalancha de especulaciones arropó las noticias de entretenimiento pronosticando, muchas de ellas, el principio del fin de la carrera artística del superastro boricua.

Pese a dichas predicciones, la recaudación del Most Wanted Tour equipara razonablemente, y hasta supera en números, a otras giras exitosas del llamado conejo malo. El Último Tour del Mundo, por ejemplo, recaudó $116 millones en 35 presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y, el World’s Hottest Tour, colectó $232 millones restando los ingresos de las presentaciones en América Latina hasta donde se extendió la gira.

Simultáneamente a la exhortación de Bad Bunny para que los jóvenes y el resto de la población se inscriban y voten en las próximas elecciones, Metro Puerto Rico presenció el despliegue de imágenes del candidato a la gobernación de la Alianza PIP-MVC, Juan Dalmau, en pizarras electrónicas (billboards) en las afueras del Choliseo instando al público a que hagan lo propio.

Martínez Ocasio no realizó ninguna expresión adicional durante el concierto acerca de su llamado a que la juventud y el resto de la población se inscriba y vote en las elecciones de noviembre.

El Most Wanted Tour continua el sábado y el domingo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.