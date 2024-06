¡Felicidades! Hija de Raymond Arrieta se convierte en doctora

La familia del comediante y animador puertorriqueño, Raymond Arrieta, se encuentra nuevamente de celebración.

El líder de “Raymond y sus amigos” (Telemundo), compartió a través de las redes sociales que su hija, Ana Isabel Arrieta Medina, alcanzó su sueño de convertirse en doctora y le dedicó un emotivo mensaje.

PUBLICIDAD

“Querida hija hoy es un día muy especial.. desde pequeña decías que querías ser Doctora siempre decías lo mismo y siempre perseguiste tus sueños. Fueron muchos años de sacrificio, llantos, frustraciones y alegrías pero seguías, aveces con duda pero sin quitarte. Cada fracaso te hacia llorar pero te daba mas fortaleza para tomar aire y continuar”, escribió en Facebook el comediante.

“Querida hija me siento tan orgulloso de ti ..Muchas veces me dijiste “Papi tranquilo que yo lo voy a lograr, no me voy a detener " Hija te dedico estas palabras que leí y me recordaron a ti . “NO SE COMO TERMINARÁ MI HISTORIA PERO EN MIS PÁGINAS NUNCA LEERÁS QUE ME RENDÍ " Te Amo Dra. Ana Isabel Arrieta FELICIDADES”, añadió.

Durante el fin de semana, la hija del actor también se comprometió en matrimonio. Raymond Arrieta expresó su felicidad y felicitaciones ante el próximo vínculo familiar.

“Cómo pasa el tiempo… mi nena, mi bebé, mi hija. Anoche fue comprometida por un espectacular muchacho, humilde, fajón y de buena familia... Los amo... Pronto habrá boda. Bendiciones… La familia crece”, escribió Arrieta.

La publicación generó de inmediato numerosas reacciones de sus seguidores, quienes le deseaban bendiciones y extendían sus felicitaciones.