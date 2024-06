“Es falso”: Luz Nereida Vélez desmiente publicación que usa su imagen

La periodista Luz Nereida Vélez acudió este viernes a sus redes sociales para desmentir una publicación en la que se utiliza su imagen para promocionar un producto que promete mejorar la sexualidad masculina.

La periodista explicó que para crear el video, manipularon una de sus entrevistas e incluso trataron de imitar su voz.

“Por este medio quiero dejar claro que el video que anda saliendo en las redes sobre mí persona endosando un producto para mejorar la sexualidad masculina es falso... en primer lugar yo no soy médico ni mi nombre es Nereida Vélez... sino Luz Nereida Velez. Han tomado un pedazo de una entrevista y la clonaron ... inclusive trataron de imitar mi voz, la cual no es , eso se nota claramente...”, escribió la periodista.

Asimismo, exhortó a sus seguidores a reportar la cuenta y el falso video: “Aquí lo importante es primero no comprar nada de lo que se ofrece , ni he visto ese producto, ni he trabajado en investigación alguna sobre el mismo , ni tampoco en ensayos clínicos que deben llevarse a cabo... les pido por favor reportar esa página... es un " fake”. No soy persona de jugar con la salud de nadie”.

