La mexicana Daniela Díaz Ordaz Castro, conocida como Danka Castro, se convirtió la noche del jueves, en la cuarta eliminada de la tercera temporada de la competencia culinaria “Top Chef VIP” (Telemundo).

En el reto de eliminación, los concursantes en riesgo tenían que preparar un plato donde el ingrediente principal fuera la papa.

En la línea de riesgo de eliminación estuvieron: Danka, Natalia Juárez, Gabriel Coronel, Rosie Rivera y la venezolana Alicia Machado; Miss Universo 1996 y ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos”.

El pasado lunes, la mexicana Ivana Jiménez se convirtió en la tercera eliminada del programa. La actriz Daniela Castro fue la primera eliminada, mientras Mariana Botas quedó fuera en el segundo reto de eliminación.

Ahora son 16 los participantes que siguen el programa. El ganador o ganadora de la competencia culinaria se llevará $200 mil.

Danka Castro se convierte en la cuarta eliminada de “Top Chef VIP 3″

