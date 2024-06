Aleyda Ortiz conmemora diez años de trayectoria

En el 2014, la puertorriqueña Aleyda Ortiz se alzó como la ganadora del certamen Nuestra Belleza Latina. Diez años después, la boricua continúa dominando en los medios como presentadora de televisión, modelo y actriz.

Ortiz, oriunda de Bayamón, aseguró a Metro Puerto Rico que gracias a un trabajo arduo, ha logrado tener la vida de sus sueños.

PUBLICIDAD

“Nuestra Belleza fue como ese hito en mi carrera porque fue lo que me abre paso y me abrió un camino, pues en mi profesión y también fuera de Puerto Rico.[…] Eso fue grande en mi vida, en mi carrera, pero también en mi vida personal”, recordó.

Al pensar en sus últimos años afirmó que todo ha sido posible gracias a múltiples sacrificios.

Confesó que, entre los retos que se topó al inicio, fue el pedido a “neutralizar” su acento. Consejo que Ortiz no adoptó del todo.

“Cada quien tiene su forma, pero a mí me dolía que me dijeran que tenía que empezar a hablar como mexicana. Me dolía, porque yo soy puertorriqueña y yo entendía que un mexicano me iba a valorar más si me escuchaban hablar un español correcto, sin perder mi acento, sin perder mis raíces. […] a veces he pensado que eso me ha costado que el camino sea más largo, pero vivo orgullosa de que la gente me ve y saben que soy puertorriqueña y que también, pues, comunicar es mi pasión y que no tengo que cambiar mi acento y mis valores y mis principios por simplemente querer llegar a un lugar”, dijo.

La presentadora comezó en la cadena televisiva Univision —que producía la competencia—, sin embargo, ahora acompaña a los televidentes desde En Casa con Telemundo. Asimismo, ha formado parte de eventos como la final de La Casa de los Famosos.

PUBLICIDAD

En la temporada veraniega, Ortiz es parte de un programa especial, Conciertos de verano.

“Desde que entré a Telemundo he ido varias veces a Puerto Rico a cubrir eventos […] eso nada más, para mí vale el mundo. Puedo conectar nuevamente con mi familia”, expresó, al agregar que la exposición en su tierra permite que continúe conectando con la audiencia boricua.

Esa conexión la pudo vivir al cubrir la Casa de los Famosos cuando compartió el furor de los boricuas al apoyar a su compatriota, Maripily Rivera.

“Pienso que el puertorriqueño tiene una gran importancia en la audiencia hispana de los Estados Unidos y también en Puerto Rico, por supuesto, pero también en Estados Unidos hay mucho puertorriqueño que a veces se olvida. Se olvida que la segunda población más grande en los Estados Unidos son los boricuas”, comunicó.

El próximo domingo 9 de junio, la comunicadora formará parte del emblemático desfile puertorriqueño de Nueva York como parte de los talentos de Telemundo.

Recordó que, luego de su triunfo en el 2014, fue invitada al tradicional evento y manifestó que ser invitada este año es como un full circle.