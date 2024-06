Pepe Aguilar podría estar molesto con Ángela debido a su supuesto romance con Christian Nodal

Todo parece indicar que Pepe y Ángela Aguilar se encuentran distanciados y podría deberse a los rumores que indican que la joven cantante empezó una relación con Christian Nodal.

A pesar de que la cantante lleva una vida muy independiente, siempre ha estado muy unida a su papá y su familia, por eso se les solía ver juntos en las presentaciones que hacían.

PUBLICIDAD

No obstante, hace un par de días Pepe Aguilar se presentó en la Arena de Ciudad de México y a muchos les pareció extraño no ver a Ángela Aguilar, sobre todo teniendo en cuenta que este concierto era muy importante para su papá, ya que no se presentaba desde hace seis años.

Fans de Ángela Aguilar están preocupados de que Christian Nodal sea la causa del distanciamiento con su papá

La influencer Chamonic compartió hace poco en su cuenta de Instagram que Ángela Aguilar cortó el cordón umbilical con su familia, puesto que lleva un tiempo viviendo sola en Magnolia, Texas, además, se está construyendo una casa en Zacatecas.

Sin embargo, los fans de la cantante están preocupados que el verdadero motivo de su distanciamiento con su papá Pepe Aguilar se deba a que empezó una relación con Christian Nodal.

Poco después de que el cantante anunciara su separación de Cazzu, con quien llegó a tener una niña, se le empezó a vincular sentimentalmente con Ángela Aguilar, a quien la cantante argentina no sigue en Instagram, pese a que la estadounidense sí lo hace.

Este rumor indicaría también que la hija de Pepe Aguilar habría empezado una relación con Christian Nodal mientras seguía con su pareja, porque no creen que él se enojara con ella simplemente por andar con alguien que acaba de volverse soltero.