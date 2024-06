Netflix confirmó la película de 'Peaky Blinders' ¿Cuál será la historia?

Ha sido una larga espera con fragmentos de información que nunca se confirmaron por completo, pero los fieles seguidores de la familia Shelby ahora pueden regocijarse, ya que la película de “Peaky Blinders” avanza oficialmente, pues Netflix ha dado luz verde.

El largometraje contará con el ganador del Oscar Cillian Murphy, quien regresará a su icónico papel como el líder del clan de Birmingham, Tommy Shelby. La película, aún sin título, será dirigida por Tom Harper, conocido por su trabajo en “Heart of Stone”, “The Aeronauts” y “War & Peace”. Harper no es ajeno a “Peaky Blinders”, habiendo dirigido la segunda mitad de la primera temporada de la serie.

La película de “Peaky Blinders” finalmente ha comenzado a producirse

La producción comenzará a finales de este año, basada en un guion del creador de la serie, Steven Knight. Los productores del proyecto incluyen a Caryn Mandabach, Steven Knight, Cillian Murphy y Guy Heeley, con Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren y David Mason como productores ejecutivos. La película se realizará en asociación con BBC Film.

Los detalles de la trama y el reparto adicional se mantienen en secreto, aunque Knight mencionó anteriormente a Deadline que la historia de la película se desarrollaría durante la Segunda Guerra Mundial. Harper compartió su emoción por reunirse con el equipo, afirmando: “‘Peaky Blinders’ siempre ha sido una historia sobre la familia, por lo que es increíblemente emocionante reunirme con Steven y Cillian para llevar la película a audiencias de todo el mundo en Netflix”.

Por su parte, Murphy expresó su entusiasmo por regresar al papel, diciendo a Deadline: “Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo. Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de ‘Peaky Blinders’. Esto es para los fanáticos”.

“Peaky Blinders” tendrá su película luego del éxito de la serie

“Peaky Blinders” se ha convertido en un fenómeno global desde que comenzó a transmitirse en 2013 en BBC Two en el Reino Unido, con Netflix uniéndose en 2014. La serie dio el salto de BBC Two a BBC One en 2019 después de que su cuarta temporada ganara el BAFTA al Mejor Drama.

La película promete ser un capítulo explosivo en la historia de “Peaky Blinders”, con los personajes preparándose para la guerra y sin restricciones. Los fanáticos pueden esperar una experiencia llena de acción y drama, fiel al legado de la serie.