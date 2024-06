¿Maripily Rivera invitará a Aleska Génesis a su fiesta de cumpleaños?

La ganadora de la cuarta temporada del reality show La Casa de los Famosos, Maripily Riviera, reveló el martes si invitará a su fiesta de cumpleaños a su “enemiga” durante la competencia, la modelo venezolana Aleska Génesis.

A pesar de que Maripily y Aleska prometieron dejar las rivalidades atrás, fuera de la casa la tensión continúan tan presente como dentro. “Yo no la voy a invitar a mi cumpleaños”, confirmó la boricua en entrevista con Telemundo.

Asimismo, Maripily opinó sobre la relación sentimental de Clovis Nienow y Aleska: “Me han preguntado sobre su relación con Clovis. Yo apoyo a Clovis. Estoy preparada para darle el amor y abrazo de madre para cuando ella le rompa el corazón, porque esta mujer utiliza mucho a los hombres. Ese es su trabajo especial, a eso se dedica ella. Yo apoyo a Clovis, pero no la apoyo a ella para nada. No la quiero a mi lado, no quiero seguir dándole pantalla a una mujer que para mi no tiene ningún tipo de valor”.

Clovis confirmó este fin de semana su relación con Aleska, y demostraron su amor mediante unos besos.

Lo que debes saber sobre el cumpleaños de Maripily Rivera

Maripily Rivera reveló los detalles de su “fiestón bien grande” por el motivo de su cumpleaños “4-7″.

En una entrevista con Metro Puerto Rico, el huracán boricua —quien popularmente hace referencia a su edad diciendo “4-6″—, indicó que para el mes de junio tendrá un festejo con el motivo de un All-White Party comenzando por una celebración en una piscina. O, mejor dicho una alberca.

Luego, habrá un party en la noche con el mismo tipo de atuendo.

“Es en junio 15 y voy a hacer un fiestón bien grande, por la mañana va a ser como un pool party que la gente va a poder disfrutar y que lo vamos a anunciar ya en breve. Por la noche, va a ser como tipo discoteca y el tema del party va a ser un White-Party, tanto de día como de noche. Entonces, ya estoy en los preparativos para ya la próxima semana, lo vamos a estar anunciando y va a ser algo muy bueno. El público lo va a poder disfrutar muchísimo y yo espero que todo el mundo se apunte, yo espero que ese día que cae, sábado, junio 15, lo saquen completito para mí”, detalló en exclusiva a Metro Puerto Rico.

Asimismo, también dio a conocer que algunos de los participantes del popular reality, específicamente, de su cuarto Tierra, estarán en la isla del encanto para celebrar junto a Rivera.

“Romeh ya viene, Romeh dijo que venía desde el jueves y Clovis me imagino que viene también, Alana también y Geraldine que por ahí ya me llamó y me dijo: ‘mira, yo voy también con las nenas’. Por que ellas aman Puerto Rico. Entonces, Alfredo Adame voy a ver porque yo sé que él estaba en un reality show que lo tengo que llamar y que me imagino que pues vendrá, si no yo me encargo de buscarlo en México”, afirmó.

Rivera confirmó que desea compartir con todo su público para todos puedan “visitarla”.