El cantante Raúl Armando del Valle, padre de Raúl Armando del Valle Robles, mejor conocido como “Luar La L”, confirmó que su hijo se encuentra en gestiones para abrir un albergue para perros luego de un incidente con su mascota en un albergue del pueblo de Arecibo.

Policía remueve a 76 animales de albergue en Arecibo

PUBLICIDAD

En entrevista con el programa “Lo sé todo” (Wapa TV), dijo que: “Raulito es una persona que le gusta resolver sus cosas él. No le gusta que la gente se meta. Me pidió espacio, yo se lo di, pero me mantuve siempre en comunicación. El amor que él le tenía a ese perro era increíble. Tiene planificado en abrir un albergue de perros y está en esas”.

El artista urbano denunció hace unas semanas el maltrato y mal manejo de un albergue para animales en el municipio de Arecibo, donde se vio involucrado su perro “Johnny”.

“Luar La L” es hijo de la exreina de belleza, modelo y animadora, Brenda Robles.

“Luar La L” planifica abrir un albergue para perros tras incidente con su mascota “Jhonny”

Policía adopta a cachorra removida de albergue en Arecibo

¡Una vez más, queda demostrado lo solidario que son los puertorriqueños!

La Humane Society of Puerto Rico, una organización sin fines de lucro fundada en 1958 que se dedica a abogar por el bienestar de los animales en el archipiélago, anunció este sábado que logró la primera adopción de una cachorra que fue removida del Centro de Control y Albergue Animal Capitán Correa, en Arecibo.

PUBLICIDAD

Entre aplausos y vítores, la perrita fue despedida por los cuidadores y entregada a su nuevo dueño, el agente Melvin Pacheco Cruz, del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

“No saben la felicidad que nos da anunciarles que ya logramos la primera adopción de los perritos que llegaron de Arecibo. Esta hermosa ya se encuentra segura y en un hogar permanente, donde será muy amada”, escribió la entidad a través de sus plataformas sociales.

“Muy agradecidos con la solidaridad que nos han demostrado esta semana”, agregó el ente.

El pasado martes, la División de Bienestar y Protección Animal del NPPR emprendió un operativo para remover a 76 animales que se encontraban en el Centro de Control y Albergue Capitán Correa como medida cautelar tras los planteamientos efectuados por el director del lugar, quien indicó que los animales corrían peligro por la falta de acceso de su personal y el inminente cierre.

Los animales fueron trasladados a unas nuevas instalaciones en Guaynabo.

El recurso legal sometido ante el Tribunal por la Policía de Puerto Rico, con apoyo de voluntarios que promueven el bienestar animal, solicitó que ordenaran al centro a detener las eutanasias, el ingreso de nuevos animales y autorización para la remoción de todos los animales existentes en el lugar.

“Tras la solicitud al Tribunal, llegamos a un acuerdo con los administradores del centro para realizar el traslado de los mismos de manera ordenada y obtener todos los expedientes del historial de estos. Estamos actuando en protección del bienestar de estos animales para asegurar que se les den las atenciones necesarias. El oficial de Bienestar y Protección Animal del área policiaca de Arecibo, el agente Joel Vidot, coordinó todas las herramientas y el proceso, con apoyo de voluntarios, y con el Humane Society de Guaynabo para que estos recibieran a los animales”, indicó en ese momento el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

El Centro de Control y Albergue Animal Capitán Correa cobró notoriedad, además, cuando el cantante puertorriqueño Raúl Armando del Valle Robles, mejor conocido como “Luar La L”, denunció que su perro “Johnny” fue llevado a las instalaciones ilegalmente y eutanizado.