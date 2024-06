“Emily in Paris” tendrá un videojuego desde Netflix: Conoce los lanzamientos de juegos en línea de la plataforma

El éxito de la serie de televisión “Emily in Paris” ha llevado a Netflix a desarrollar un videojuego basado en la trama y el ambiente de la serie.

Los jugadores podrán sumergirse en la vida de Emily en la ciudad de París, explorar sus calles, interactuar con personajes icónicos y vivir una aventura única, señala Variety.

La popular serie de Netflix no será el único videojuego que estrenará la plataforma streaming, para los próximos meses se estrenarán 14 nuevos videojuegos, entre los que están:

Videojuegos que lanzará Netflix

“Tales of the Shire”

Para los amantes de “The Lord of the Rings”, Netflix está lanzando “Tales of the Shire”, un juego móvil que permite a los jugadores sumergirse en la idílica vida de los hobbits en la Comarca.

Desde decorar su propia madriguera hasta cultivar jardines y comerciar con otros habitantes, los jugadores podrán disfrutar de la paz y la camaradería de la Tierra Media.

Será una experiencia encantadora y relajante para aquellos que deseen explorar el mundo de J.R.R. Tolkien desde una perspectiva única.

Netflix Stories: Perfect Match

Un juego interactivo basado en el programa de televisión “Perfect Match”, donde interpretas a un exitoso podcaster en busca del amor en el programa. En el videojuego tomarás decisiones que afectarán tu historia de amor.

The Case of the Golden Idol

El concepto del videojuego trata sobre convertirte en un detective del siglo XVIII y resolver un misterio conectando 12 extrañas muertes a lo largo de 50 años. Se necesitará tu habilidad de deducción para desenmascarar a los asesinos.

Hearts

Es un juego de cartas en el que debes evitar los corazones o intentar recolectarlos todos. Necesitarás jugar estratégicamente y competir contra otros jugadores para ganar.

Cozy Grove: Camp Spirit

El concepto del videojuego trata sobre explorar una isla misteriosa y ayudar a osos espirituales a encontrar la paz. Podrás personalizar tu campamento y descubrir historias mientras restauras la isla.

Too Hot to Handle 3

En este juego participarás en un retiro donde debes causar drama entre los solteros emparejados. Tendrás que coquetear, crear triángulos amorosos y tomar decisiones que afectarán tus relaciones.

The Dragon Prince: Xadia

Es un juego de rol de acción cooperativo basado en la serie animada “The Dragon Prince”. El concepto del videojuego trata sobre explorar el mundo de Xadia y luchar contra villanos.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Sigue la historia de Jemma, una marginada en busca de su lugar en un mundo gobernado por el miedo. Resuelve acertijos y descubre tu destino.

Don’t Starve Together

Es un juego de supervivencia multijugador en un mundo salvaje. Tendrás que reunir recursos, construir estructuras y luchar por sobrevivir con otros jugadores.

Harmonium: The Musical

El concepto del videojuego trata sobre crear armonías y melodías para resolver rompecabezar.

Lab Rat

El video juego trata sobre escapar de un laberinto desafiante donde controlas a un ratón de laboratorio que intenta salir de un rompecabezas.

Netflix Stories: Selling Sunset

Te sumergirás en el mundo de los agentes inmobiliarios de lujo de Los Ángeles en esta experiencia interactiva basada en la serie de Netflix.

Rotwood

El concepto del videojuego trata sobre descubrir los secretos de la mansión de Rotwood. Necesitarás resolver acertijos y desentrañar la verdad.