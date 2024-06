Aleska Génesis revela cuánto ganaba en La Casa de los Famosos

La modelo venezolana y sexta finalista del exitoso reality show La Casa de los Famosos, Aleska Génesis, reveló en una entrevista la cantidad de dinero que le pagaron semanalmente en el programa.

“Obviamente nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad donde no podemos decir exactamente lo que ganamos”, dijo la modelo venezolana. “Pero…”, dijo en Enrique Santos Show.

PUBLICIDAD

“Entre 15 y 20 [mil] por semana (...) Yo no sé si ella [refiriéndose a Maripily Rivera] realmente podía decir la cantidad exacta, pero realmente a nosotros sí nos pagaron superbien en todo ese tiempo que estuvimos dentro de La casa. Prácticamente tú dejas tu vida por entregarte a eso y son 4 meses donde tú paralizas tu vida en todo”, indicó Aleska.

“No me gané el maletín pero yo siento que gané mucho más que el maletín. Yo siento que mi propósito allá adentro y mi exposición, el que me hayan conocido y que ya no me vean como que la ex de tal persona o la ex de Nicky… No me cansa pero ya llega un momento donde no quiero que me conozcan como la ex de alguien, sino que me conozcan por quién soy yo realmente”, añadió.

La semana pasada, Maripily reveló en una entrevista con Molusco TV que ganó alrededor de 15 mil dólares semanalmente en el programa.

En la entrevista, Maripily indico qué ella era “una de las más caras ahí”. La empresaria puertorriqueña explicó que “para estar ahí, pedí lo que valgo”, ya que estaría dejando negocios y presentaciones para participar del programa televisado por Telemundo.

Maripily Rivera destacó que a parte del dinero que ganaría, ella formó parte del programa porque quería que el público la conociera mejor. Además, mencionó que le “pagaron bien, me quedé, hice mis retos, sufrí muchísimo”, pero que los televidentes pudieron conocerla y, a la vez, ella aprovechó la plataforma “bastante bien”.

PUBLICIDAD

De igual forma, resaltó que en el programa ella siempre se mantuvo real y que eso lo pudieron ver en el 24/7. “Yo nunca tuve que esconderme detrás de nadie, ni empoderarme de una relación con nadie, ni nada. La gente me vio sola, jugando sola y yendo de frente, defendiéndome sola”, añadió sobre su experiencia en el reality.

A parte de abundar cuánto facturaba en el programa, la ganadora de LCDLF4 también habló la razón por la cual se separó del grupo Tierra.

“La decisión que más me dolió tomar fue cuando me decido separarme del grupo e irme a jugar sola”, señaló Rivera.

Expresó que el grupo estaba realizando una estrategia sin haberle consultado a ella y que sintió que la estaban traicionando, ya que se enteró por otras personas.

En la Gran Final de ‘La Casa de los Famosos 4′, se anunció que Maripily ganó el reality, luego de que contó con el apoyo del pueblo puertorriqueño, quien la recibió el jueves, 23 de mayo, en la isla para celebrarla.

Mientras, la empresaria ponceña anunció cinco funciones de ‘La Casa de Maripily: Se vale Tó!’, que se realizará en el Centro de Bellas Artes de Santurce del 18 al 21 de julio de 2024.