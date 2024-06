Tania Mamery recibe su segunda nominación consecutiva al Emmy Americano

La actriz y presentadora Tania Mamery recibió su segunda nominación consecutiva al Emmy Americano por su participación en la serie estadounidense “The Bay”

La presentadora y actriz Tania Mamery ha sido nominada nuevamente al Emmy Americano, esta vez por su participación en la octava temporada de la aclamada serie estadounidense “The Bay”.

El año pasado, Mamery fue reconocida por su trabajo en la séptima temporada, logrando así un “back to back” con dos nominaciones consecutivas a esta prestigiosa premiación en el mundo del entretenimiento estadounidense.

“Literalmente, no me lo creo. Haber sido nominada el año pasado fue un sueño hecho realidad, algo tan surreal que pensé que solo me ocurriría una vez en la vida. Pensar que volví a estar nominada es inimaginable para mí. Estoy que no quepo de la emoción”, comentó Tania, hija del fallecido productor Topy Mamery.

La noticia de esta segunda nominación le fue comunicada por Gregori Martin, director de la serie, quien como parte de la producción le notificó personalmente que volvía a estar nominada. “A él le agradezco todo, si él no hubiera confiado en mí no estaría recibiendo esta nominación”, expresó agradecida.

La ceremonia de entrega de los Emmy se transmitirá en vivo por la cadena estadounidense CBS y por la plataforma digital Paramount+ el 7 de junio desde Los Ángeles, California. Mamery viajará a California para la premiación y asegura que, de ganar, “se lo dedicaré a mi isla y mi familia, las dos cosas que más amo en la vida”, afirmó la puertorriqueña.

Para seguir toda su travesía por esta importante premiación, pueden seguirla en sus redes sociales bajo “Tania Mamery” en todas las plataformas digitales.