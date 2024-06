Maripily Rivera reacciona a la relación entre Clovis y Aleska

La ganadora de la cuarta temporada del reality show La Casa de los Famosos, Maripily Riviera, opinó este martes sobre la relación sentimental de Clovis Nienow con su “enemiga” más fuertes durante la competencia, la modelo venezolana Aleska Génesis.

Clovis confirmó este fin de semana su relación sentimental con Aleska, y demostraron su amor mediante unos besos.

“Me han preguntado sobre su relación con Clovis. Yo apoyo a Clovis. Estoy preparada para darle el amor y abrazo de madre para cuando ella le rompa el corazón, porque esta mujer utiliza mucho a los hombres. Ese es su trabajo especial, a eso se dedica ella. Yo apoyo a Clovis, pero no la apoyo a ella para nada. No la quiero a mi lado, no quiero seguir dándole pantalla a una mujer que para mi no tiene ningún tipo de valor”, dijo la boricua en entrevista con Telemundo.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos”, Clovis siempre se mostró interesado por la venezolana, quien en la primera semana se interesó por Christian Estrada.

Sin embargo, la pareja salió este fin de semana en una cita romántica en Miami, junto con un par de amigos y familiares, lo que desató el caos entre sus seguidores.

La mayoría le reclamaron que estuviera saliendo con alguien como la venezolana, mientras que otros aseguraron estar molestos con él por faltar a la cena que planearon sus excompañeros del cuarto tierra.

Clovis Nienow en un principio negó tener una relación con Aleska Génesis, para después hacer un en vivo donde le pedía que aquellos que se encontraban molestos por eso, lo dejaran de seguir, pues considera que a sus verdaderos fans no le tendría que importar con quien esté saliendo.

Una parte de su nueva fanaticada concordó con él y le recordaron al resto que “La Casa de los Famosos 4″ ya había terminado, por lo que la rivalidad no tenía cabida ahora.

“Yo amo a Maripily, Romeh, Ariadna, La Divaza, Gregorio… Ellos son mi familia y me están apoyando”, expuso Clovis Nienow en el programa “Hoy día” esta mañana, y publicó un post donde recopila la entrevista que le hicieron sobre este tema.

Por su parte, Aleska Génesis ha mostrado orgullosa en las historias de Instagram los videos donde resaltan el apoyo que ha recibido de su novio en el desfile de moda en el que participó.