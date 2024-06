¿Por qué Jennifer López está recibiendo una ola de críticas? Desactivó los comentarios en Instagram

La artista de ascendencia puertorriqueña, Jennifer López, saltó a la fama a los 17 años con su papel secundario en la película “My Little Girl” de 1897. Ya en 1991, comenzó su profesión como bailarina y en 1993, dio vida a la fenecida cantante del tex-mex “Selena” en su película biográfica, con lo que logró catapultar su carrera actoral.

Desde entonces, pese a las dificultades que ha enfrentado en el camino, la llamada “Diva del Bronx” ha logrado mantenerse como una de las mujeres más influyentes en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Sin embargo, ahora a sus 54 años se encuentra atravesando una etapa difícil en su vida.

Y es que en 2001, durante la grabación del filme “Gigli”, conoció a su actual pareja, el actor estadounidense Ben Affleck. Ambos artista comenzaron una relación amorosa, llegando a comprometerse, pero esto no prosperó, dando paso a que se casara en 2005 con el también cantante de ascendencia boricua, Marc Anthony. Los puertorriqueños tuvieron mellizos, Max y Emme. Posteriormente, se divorciaron en 2014, aunque ya llevaban un tiempo separados y ella salía con uno de sus bailarines, Casper Smart.

Por su parte, en 2005, Ben contrajo matrimonio con la también actriz estadounidense, Jennifer Garner, y tuvieron tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel. Estos finalizaron su matrimonio en 2018.

Ya en el 2019, Jennifer se comprometió con el pelotero dominicano, Alex Rodríguez, sin embargo, en 2021 anunciaron su separación.

Dos décadas más tarde, cuanto parecía que el tiempo había dejando su amor en el olvido, “Bennifer” se casó en 2022. Luego, López lanzó su primer álbum en solitario en 10 años “This is Me... Now”, una nueva versión de “This is Me Then” (2002), el cual estaba inspirado en la separación de la actual pareja en 2001.

No obstante, el cuento de hadas parecería estar llegando a su fin tras nuevos rumores de ruptura en Jennifer y Ben. Además, la bailarina anunció la cancelación de la gira que tenía pautado por su nuevo disco. Afirmó que aprovecharía este tiempo para pasarla en familia y con amigos, pero que “deben saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo”.

Esto provocó una ola de críticas en sus redes sociales, lo que la llevaron a desactivar los comentario en su cuenta de Instagram donde tiene 252 millones de seguidores.

Algunos usuarios afirman que el tour no vendió boletos.