Chiquis Rivera confirma que tuvo un aborto espontáneo

La compositora y cantante de música regional mexicana Janney Marín Rivera, mejor conocida como “Chiquis”, reveló este fin de semana a través de sus redes sociales que sufrió un aborto espontáneo momentos antes de subir al escenario.

Rivera, hija de la fenecida intérprete Jenni Rivera y sobrina de Lupillo Rivera, quien fue el tercer finalista del programa de telerrealidad “La Casa de los Famosos 4″ (Telemundo), explicó que tuvo que cancelar su concierto en Albuquerque, Nuevo México, el sábado debido a una situación médica de último momento.

“Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche (sábado) fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto fisicamente como emocionalmente”, comenzó diciendo la artista de 38 años.

Detalló que ella y su pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez, descubrieron que estaban esperando un bebé hace tan solo dos semanas.

“Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación”, agregó. “Apenas me di cuenta hace como dos semanas, estábamos muy emocionados, obviamente, pasó naturalmente”, dijo en un video publicado en Instagram.

En su mensaje, contó, además, que tenía siete semanas de embarazo y que comenzó a sentirse mal tan pronto llegó a Albuquerque.

“Tenía mucho dolor, pero no quería cancelar (el concierto). (Sin embargo), no aguantaba el dolor y no podía ni caminar. Cuando me llevaron a la sala de emergencia, me dijeron que tuve un aborto espontáneo. Estábamos muy emocionados (por el embarazo)”, agregó.

Igualmente, la artista aprovechó el espacio para pedir disculpas a sus fanáticos. “Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensare esta fecha en cuanto podamos re-agendarla. Su comprensión significa muchísimo para mí. Según mi doctor, podré continuar la gira para las próximas fechas en Texas, este 7, 8 y 9 de junio”, finalizó.

Actualmente, la ganadora de un Latin Grammy se encuentra de gira con “Diamantes”. La artista realizará una serie de 16 conciertos por Norteamérica, con paradas en ciudades como Houston, Atlanta y Ciudad de México, antes de concluir el 7 de diciembre en Fresno, California.