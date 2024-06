Alba Reyes recuerda a su madre tras ocho años de su asesinato

La exreina de belleza, Alba Reyes, acudió a sus redes sociales para recordar a su madre, , tras ocho años de su asesinato en Cidra.

“Hoy ya son 8 años de tu trágica partida. Aún me cuesta entenderlo. Lo irónico es que un día antes del aniversario de tu muerte, es el aniversario de mi participación en Miss Universe, ayer fueron 20 años de uno de los momentos más memorables de mi vida”, comenzó escribiendo la también empresaria en su cuenta de Facebook.

“Esto me sigue llevando a pensar que la vida es impredecible. No hay garantías de nada en la vida, una corona no garantiza nada, el éxito no garantiza nada, el dinero no garantiza nada. Nadie está exento de vivir traumas y tragedias, algunas de ellas que nos marcan por el resto de nuestras vidas”, agregó.

Reyes reiteró que su madre era un gran ser humano que no se merecía lo que le sucedió. Además, que le ha costado aceptar que ya no está en vida, catalogando su fallecimiento como algo que “le cambió la vida”.

“La perdida de mami marco un antes y un después, nunca sere la misma es IMPOSIBLE pretender o querer serlo. Con mucho trabajo he recogido las piezas, sanado el trauma, procesado el luto que nunca acaba, pero aún así no soy la misma. Una perdida trágica y traumática te cambia. Quisiera decir que soy más fuerte porque cuando sobrevivimos algo así en cierto modo pensamos que podemos hacer cualquier otra cosa mucho menos difícil en comparación, pero a la misma soy menos capaz de procesar otros eventos traumáticos o vivir bajo conflicto constante sencillamente porque es como correr un maratón, llegar a la meta, y pretender seguir corriendo aún con el cansancio”, sostuvo.

La Miss Puerto Rico Universe 2004 concluyó escribiendo que “la muerte de mami la siento cada día, sobre todo ahora que soy madre, sus consejos, su compañía y su apoyo, sin duda me han hecho mucha falta, demasiada... Solo me resta conformarme con saber que nos vela y protege desde donde está, mi ángel guardián ahora tiene nombre y apellido, pero nada sustituye remotamente su presencia”.

Elena Santos Agosto, madre de la beldad, fue asesinada en su hogar, en la urbanización Treasure Valley en Cidra, el 3 de junio de 2016 tras una disputa de vecinos por unos perros que eran propiedad de Carlos Hernández Negrón, apodado “Once De’os”. Hernández Negrón, quien fue el autor intelectual del crimen, reunió a tres individuos para “darle un susto” a Santos Agosto tiroteando su hogar.