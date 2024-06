¿Cuántos parques Disney hay en el mundo y dónde están ubicados?

Disney es sinónimo de magia y diversión, y sus parques temáticos son el epicentro de esta experiencia encantadora para millones de visitantes cada año. ¿Pero cuántos parques Disney existen en el mundo y dónde se encuentran? Aquí te contamos.

Cabe señalar que la compañía se ha convertido también en una de las más importantes a nivel internacional.

Los parques de Disney alrededor del mundo

Hay seis parques temáticos Disney distribuidos en diferentes ubicaciones alrededor del globo. Así que aquí te enlistamos cada uno de ellos.

Disneyland (Anaheim, California, Estados Unidos)

Inaugurado el 17 de julio de 1955, Disneyland es el parque temático original de Disney y sigue siendo uno de los destinos más queridos del mundo. Conocido como “El Lugar Más Feliz del Mundo”, Disneyland ofrece un viaje mágico a través de ocho tierras temáticas, incluyendo Main Street, U.S.A., Fantasyland, Adventureland y Tomorrowland.

Desde clásicos como “Piratas del Caribe” y “La Casa Embrujada” hasta emocionantes atracciones como “Star Wars: Galaxy’s Edge”, Disneyland cautiva a sus visitantes con su encanto.

Walt Disney World Resort (Orlando, Florida, Estados Unidos)

El Walt Disney World Resort es el complejo de parques temáticos más grande y visitado del mundo. Inaugurado el 1 de octubre de 1971, el complejo alberga cuatro parques principales: Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom, además de dos parques acuáticos y numerosos hoteles y resorts.

Desde el icónico Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom hasta las emocionantes atracciones de Epcot como “Test Track” y “Soarin’”, Walt Disney World ofrece una experiencia inolvidable para toda la familia.

Disneyland Paris (París, Francia)

Inaugurado el 12 de abril de 1992, Disneyland Paris trae la magia de Disney al corazón de Europa. El resort cuenta con dos parques temáticos: Disneyland Park y Walt Disney Studios Park. Disneyland Park ofrece cinco tierras mágicas, incluyendo Main Street, U.S.A. y Discoveryland, mientras que Walt Disney Studios Park lleva a los visitantes detrás de escena para experimentar el mundo del cine y la televisión.

Con atracciones emocionantes, espectáculos deslumbrantes y la elegancia parisina, Disneyland Paris ofrece una experiencia única para los amantes de Disney en Europa.

Tokyo Disneyland (Tokio, Japón)

Inaugurado el 15 de abril de 1983, Tokyo Disneyland es el primer parque temático Disney construido fuera de los Estados Unidos. Inspirado en el diseño de Disneyland en California, el parque ofrece siete áreas temáticas, incluyendo Adventureland, Fantasyland y Tomorrowland.

Con atracciones clásicas como “Space Mountain” y “Big Thunder Mountain”, así como exclusivas como “Pooh’s Hunny Hunt”, Tokyo Disneyland encanta a sus visitantes con su atención al detalle y su ambiente encantador.

Tokyo DisneySea (Tokio, Japón)

Inaugurado el 4 de septiembre de 2001, Tokyo DisneySea es el primer parque temático Disney inspirado en los mares y océanos del mundo. Con siete puertos temáticos, incluyendo Mediterranean Harbor y Arabian Coast, el parque ofrece atracciones únicas como “Journey to the Center of the Earth” y “Tower of Terror”, así como espectáculos acuáticos impresionantes. Tokyo DisneySea ofrece una experiencia de parque temático completamente diferente a cualquier otro en el mundo, combinando la magia de Disney con la aventura marítima.

Shanghai Disneyland (Shanghái, China)

Inaugurado el 16 de junio de 2016, Shanghai Disneyland es el parque temático Disney más nuevo y el primero en China continental. Con seis tierras temáticas, incluyendo Adventure Isle y Treasure Cove, el parque ofrece atracciones innovadoras como “TRON Lightcycle Power Run” y “Pirates of the Caribbean: Battle for the Sunken Treasure”. Con su diseño único y su enfoque en la tecnología de vanguardia, Shanghai Disneyland lleva la magia de Disney a nuevas alturas, cautivando a sus visitantes con su belleza y su encanto oriental.