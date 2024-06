Will Smith y Jada Pinketh-Smith asisten juntos a la premiere de 'Bad Boys' luego de anunciar su separación

Los Angeles se iluminó con el estreno de “Bad Boys: Ride or Die”, donde Will Smith y Jada Pinkett-Smith hicieron una aparición conjunta, a pesar de haber anunciado su separación. La pareja, que confirmó su distanciamiento hace siete meses, sorprendió a todos al presentarse en la alfombra roja del evento, acompañados por sus hijos y la madre de Jada.

Will, de 55 años, lució elegante con un conjunto completamente negro, que incluía un blazer y gafas tintadas. Mientras que Jada, de 52 años, deslumbró con un vestido transparente con rayas negras y sandalias de tacón. Sus hijos no se quedaron atrás, luciendo increíble y demostrando que el amor por la moda va en la familia.

De nuevo juntos, Will Smith y Jada Pinketh-Smith posaron en la premiere de “Bad Boys”

La asistencia de Jada a este evento no fue una sorpresa total, ya que recientemente también estuvo presente en el estreno de “Bad Boys: Ride or Die” en Dubái. Aunque la pareja vive por separado desde 2016, han mantenido una relación de apoyo y unidad familiar, a menudo apareciendo juntos en eventos importantes.

En una entrevista en octubre, Jada afirmó no querer divorciarse, afirmando: “Hice una promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos, trabajaremos en lo que sea”. El regreso de Will Smith a la gran pantalla con esta nueva entrega de “Bad Boys” marca un hito en su carrera, especialmente tras el controversial incidente de los Oscar 2022.

La presencia de su familia en el estreno subraya la importancia del apoyo familiar en su vida. Will y Jada, a pesar de su separación, mostraron una notable complicidad y armonía durante el evento, disipando cualquier rumor de tensión entre ellos.

Will Smith mantiene cerca a su familia a pesar de las dificultades

La familia Pinkett Smith demostró una vez más que, a pesar de las dificultades, la unión y el respeto mutuo prevalecen. Will y Jada, aunque han decidido seguir caminos diferentes en busca de su felicidad personal, continúan siendo una fuerza unida por el amor y el respeto, evitando el divorcio y manteniendo su compromiso familiar.

La premiere de “Bad Boys: Ride or Die” no solo destacó el regreso de Will Smith al cine, sino también la resiliencia de una familia que, a pesar de las adversidades, sigue mostrando un frente unido. La aparición conjunta de Will y Jada dejó en claro que su relación y compromiso familiar siguen siendo fuertes.