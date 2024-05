Peso Pluma sorprende con radical cambio de look y así reaccionaron sus fans en redes

Peso Pluma se ha posicionado como uno de los cantantes más aclamados en la actualidad, y algo que lo había caracterizado era su peculiar corte de cabello, pero ahora todo ha cambiado, pues el mexicano sorprendió con un cambio de look.

Aquí te mostramos cómo luce actualmente el intérprete de ‘Ella Baila Sola’, pues también se prepara para un nuevo lanzamiento.

La foto del nuevo look de Peso Pluma

En redes sociales comenzó a circular una foto que muestra el cantante con el cabello corto, dejando atrás su conocido corte tipo mullet.

Cabe señalar que en un inicio se creía que la imagen había sido generada por IA; sin embargo, se confirmó que era real cuando el propio artista publicó un video en sus historias de Instagram, mostrando que el cambio era auténtico.

La historia que publicó el intérprete fue para promocionar su próximo sencillo, destacando el radical cambio en su cabellera.

La historia de IG de Peso Pluma.

Reacciones en redes sociales

Después de que la imagen se viralizara comenzaron a surgir diversos comentarios por parte de los fans, destacando que algunos consideran que ‘La Doble P’ se ve más atractivo con esta nueva apariencia.

Así fue como Peso Pluma optó por su peculiar corte de cabello

En una ocasión, el mexicano confesó cómo fue que consiguió el mullet que tanto lo había caracterizado desde los inicios de su carrera.

El artista compartió que optó por llevar este estilo de peinado llamado mullet mientras estaba de visita en Medellín, Colombia. Un peluquero local le sugirió este look, que se caracteriza por ser más corto en la parte delantera y más largo en la parte trasera, como una opción popular entre la gente de la zona.

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, explicó el cantante en el programa The Tonight Show, del conductor Jimmy Fallon.