Ben Affleck y Jennifer Lopez van juntos a fiesta de graduación de la hija del actor

A Ben Affleck y Jennifer Lopez los vieron llegar juntos este jueves a la fiesta por la graduación de Violet, la hija mayor de él, de 18 años, fruto de su matrimonio con la también actriz Jennifer Garner.

De ser ciertas las versiones de que están viviendo separados y considerando el divorcio, entonces la pareja optó por hacer a un lado las diferencias para compartir los momentos en familia en la celebración, efectuada en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Las imágenes de Affleck y Lopez las publicó People. Se ve al actor cargando una cesta con papel de regalo, mientras Jlo caminaba a su lado con las manos metidas en los bolsillos de su vestido floreado con tirantes y escote en V. Ella andaba con la cabeza baja, mientras lucía lentes de sol y zapatos de tacón alto con transparencia. Él vestía un traje gris con camisa blanca y zapatos negros. Detrás de ellos iba la madre del actor Chris Anne Boldt.

People destacó que es la primera vez que se les ve juntos desde el pasado 19 de mayo cuando los fotografiaron afuera del Aero Theatre en Santa Mónica, California.

Ben asistió solo al acto de grado de su hija mayor, realizada hace días. La prensa del espectáculo no dejó pasar el momento, resaltando que una vez más lo vieron sin Jlo. No obstante, ahora en la fiesta por la meta alcanzada de Violet, reaparecen juntos, evidenciando que siguen tratándose. Lo que no se sabe es en qué tono se siguen tratando ¿Como pareja estable? ¿Como amigos? ¿Como pareja que sigue intentando salvar su relación? Solo el tiempo lo dirá.

Ben Affleck y Jennifer Lopez ¿Separados?

El citado medio mantiene que una fuente les reveló que Ben Affleck y Jennifer Lopez viven separados, por lo que ella está pasando el momento enfocada en su trabajo. De hecho, este miércoles, la cantante y actriz anunció el lanzamiento de Delola Light Margarita, el nuevo sabor de su línea de cócteles Delola, creada hace un año.

A los dos los han visto sin sus anillos de boda, lo que ha reforzado la hipótesis de un probable divorcio.

Informantes anónimos han expuesto ante la prensa que en este momento de crisis con Affleck, la ‘Diva del Bronx’ está refugiándose en el trabajo. En sus redes, ella se ha mostrado muy activa con sus distintos proyectos, entre éstos su nueva película ‘Atlas’.