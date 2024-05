Teatro Breve revive la obra “Esta noche juega el Joker”

El colectivo teatral Teatro Breve anunció una nueva propuesta titulada “Esta noche juega el Joker” donde se presenta la lucha por la equidad, la explotación labora y los retos que viven los inmigrantes al estilo de la comedia que presenta el grupo en el Teatro Shorty Castro.

La comedia dramática escrita en el 1938 por el escritor Fernando Sierra Berdecía, será dirigida por el actor y director Luis Gonzaga, que vio la pieza como un reflejo de temas que no han perdido vigencia y que casi 90 años después siguen afectando a esta generación. La obra, subirá a escena todos los martes del mes de junio a las 8:00 de la noche en el Teatro Shorty Castro, como parte de un proyecto subvencionado por la National Latinx Theater Initiative, un programa del Latino Theater Co., en Los Ángeles, explico el director.

Con esta pieza, el también director de ‘Algo Extra’, propuesta teatral de Teatro Breve que se presenta los miércoles, da paso al nuevo proyecto ‘La Caja Negra’, un concepto creativo que “abre las puertas a un grupo de jóvenes talentosos, y que busca hacer teatro puertorriqueño al estilo de Teatro Breve”. Gonzaga, miembro fundador de la afamada compañía teatral es reconocido por su elasticidad creativa, que lo han llevado de las tablas al cine y a las cabinas de locución, siendo la voz oficial de prestigiosas marcas. Pero más allá se ha convertido en un importante mentor para una nueva generaciones de artistas.

Según el director el novel proyecto, “sale de mi inquietud de añadir más programación a la oferta de Teatro Breve. Siempre me entusiasma trabajar con gente nueva y me identifico mucho con las ganas y con la gente que se atreve. Esas cosas para mí son importantes porque yo vengo de ahí”, dijo Gonzaga quien recuerda que fue rechazado en más de un intento para entrar al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, pero por su persistencia, disciplina de trabajo y versatilidad le han convertido en una de las figuras más relevantes de la industria.

Explicó que el concepto de “La Caja Negra” es una propuesta que se adapta a lo que está haciendo la compañía durante toda la semana.

“Cierro las cortinas y sin alterar los montajes de las otras producciones, creo un espacio negro y doy paso a una producción que pueda entrar los martes y salir”, explicó. La obra de estreno del nuevo concepto, “es perfecta porque tiene una estética de época, un texto pertinente, música espectacular y una historia vigente con la cual el público se va a identificar”, aseguró Gonzaga. El elenco está integrado por “jóvenes talentosísimos” que ya trabajan con Teatro Breve, mayormente en labores de producción, pero que cuentan con experiencia actoral, por lo que se les está abriendo esta oportunidad. El elenco de ‘Esta noche juega el Joker’, está integrado por Adrian Borges, Alejandra Báez, Skylar Agosto, Nicolás Gutiérrez del Arroyo, Alondra Llompart, Linda Daniela Maymí Rivas, Adriana Ramírez y Jaffette Rolón.

En el proceso de selección de la primera pieza del nuevo proyecto de Teatro Breve, Gonzaga pensó en montar ‘Sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare, pero decidió enfocarse primero en teatro autóctono, además de que quería conocer los matices interpretativos del grupo de actores, antes de entrar en un proyecto de esta complejidad. Fue entonces que recordó la obra de Sierra Berdecía, “Esta noche juega el Joker”, pieza en la que, curiosamente, participo como actor en el 2003 bajo la dirección de Mayra Acevedo en el Teatrito de Humanidades en la UPR.

Cuando estrenó la obra ganadora de un certamen del Ateneo Puertorriqueño en el 1938, el director de escena, Emilio S. Belaval describió la pieza como “un alegato de carne y hueso de que Puerto Rico está hoy en un momento decisivo de nuestra cultura popular”. Sobre esta reflexión Gonzaga reiteró lo atemporal de esta pieza y destacó que sigue siendo pertinente porque, “estamos en un momento en donde nos invitan a perder nuestra identidad. Pienso que todo está orientado a desvincularnos de lo que somos. Es importante conectar con lo que somos y ver que las inquietudes de los puertorriqueños llevan mucho tiempo siendo las mismas. Esta obra es un retrato bien potente de la inmovilidad en que hemos estado todo este tiempo. Por eso es importante el teatro y el cine, porque siguen siendo un lugar de resistencia de lo que somos como país”, sostuvo.

Otros puntos que resaltó de la obra son, “la estética de la época, la música, la historia y me fascina el retrato que brinda el autor sobre el rol la mujer. El autor, ofreció un punto de vista de la mujer que no era común para su época. El personaje de ‘Maria’ es una mujer que la lleva, que es empresaria exitosa y esto hace la obra completamente atemporal”, reiteró Gonzaga.

Sobre la integridad de la pieza resaltó que, “el texto original se presentará tal cuál y al ser una pieza tan bien escrita estamos respetando la pureza del idioma”. Pero aseguró que para ponerle el sabor que caracteriza al colectivo, “creamos una adaptación alrededor de la obra”. Sin revelar detalles y con el fin de sorprender al público Gonzaga, aseguró que el estilo único de Teatro Breve estará presente.

Los fans de Teatro Breve, según Gonzaga, “se van a sorprender con un texto interesante, distinto, y van a conocer grupo de jóvenes que tienen muchísimo talento y que con valentía se están arriesgando. Hacer una obra que va a ser los martes, ya es un riesgo, que sea de 1939 es otro riesgo, así que con eso nada más, creo que les va a encantar. La compañía se ha abierto a esa posibilidad porque seguimos creando propuestas con temas de interés para el público. Ahora en Teatro Breve los lunes son noches de ‘Impro’, los martes de ‘La Caja Negra’, miércoles de ‘Algo Extra’ y de jueves a domingo seguimos con las piezas más grandes. Somos un taller de resistencia cultural que con trabajo y compromiso nos hemos ganado el corazón de la gente”, afirmó Gonzaga.