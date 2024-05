¿Serán madre e hija? Rumores apuntan a que Rosalía y Ana de Armas trabajaran juntas en película

Una nueva película del estudio que está en alza con grandes producciones, A24, podría tener de protagonistas a Ana de Armas y Rosalía. Rumores apuntan a que la cinta tendría a la española y la cubana interpretando los papeles de madre e hija.

El encargado de la dirección de la cinta, titulada The Mirror’s Wake, será Nicholas Ashe Bateman, que ha trabajado en Coldwater y Chuck Hank and the San Diego Twins. Además, según ha podido saber el periodista Daniel Richman, quien fue el primero en informar sobre la participación de Rosalía, el rodaje comenzará el próximo otoño por lo que la cinta llegará a las salas de cine de todo el mundo a finales de 2025 o principios de 2026.

¿Cuáles son los rumores sobre Ana de Arma y Rosalía trabajando juntas en una película?

Todo apunta a que Armas y Rosalía estaría interpretando madre e hija en este largometraje que se centra en la historia de una joven que quiere transformar el legado artístico de su progenitora con fines poco morales.

La trama de la película se desarrolla en dos líneas temporales distintas, por lo que tiene cierto sentido que tanto la intérprete de Despechá como la actriz de Hollywood puedan ser madre e hija, a pesar de que solo las separan cinco años de diferencia, con Armas siendo la mayor.

No es la primera vez que veríamos a Rosalía incursionar en la gran pantalla, ya que la pudimos disfrutar en el filme de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria, donde protagoniza una sentida escena cantando a capela con Penélope Cruz.

Por su parte, Ana de Armas cada vez si afianza más como una de las figuras relevantes de su generación. Tras ponerse en la piel de Marilyn Monroe en el biopic Blonde, la actriz hispanocubana se ha convertido en una de las intérpretes más demandadas de Hollywood. Entre sus trabajos más recientes se encuentra Edén, una película de suspense basada en un misterio sin resolver en las Islas Galápagos en la que también aparece Jude Law y Sidney Sweeney; y Ballerina, un thriller de acción sobre una joven que busca vengar el asesinato de su familia.