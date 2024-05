Rapero vuelve a amenazar con demandar por uso de “Yo soy boricua pa’ que tú lo sepas”

Una vez más el artista puertorriqueño, Joel Bosh, mejor conocido como “Taíno” amenaza con demandar a artistas y entidades que utilicen el coro “Yo soy boricua pa’ que tú lo sepas” con fines comerciales sin su autorización.

Aunque no se especifica a quién demandará por el uso del coro, a través de declaraciones escritas este señala que el mismo ha sido utilizado por diversas entidades con fines comerciales.

PUBLICIDAD

“Con gran pesar, debo señalar que durante este último año y semanas recientes, he visto cómo se intensifican los usos ilegales y no autorizados, lo cual viola mis derechos de propiedad intelectual. Hay entidades que han tratado de explotar mi obra con fines comerciales sin la debida autorización. Estas corporaciones, que saben perfectamente que deben obtener una licencia, han decidido ignorar las leyes y los derechos de autor, con un empeño incisivo de confundir al público sobre el origen de mi canción y su verdadero significado. Este acto no solo desvaloriza mi arduo trabajo y creatividad, sino que también es un intento de borrar mi contribución y legado.”

Bosh recordó en declaraciones escritas que cuenta con la propiedad intelectual del coro desde el año 1996.

“Estos registros me otorgan derechos exclusivos sobre el uso, reproducción y distribución de esta obra. Algunas entidades han solicitado y/o obtenido correctamente la licencia para usar el coro en películas, prensa, shows de TV, remixes y comerciales, en cumplimiento con los términos específicos de nuestros acuerdos. Sin embargo, hay veces que estas solicitudes son denegadas, ya que no se alinean con nuestros valores o simplemente no promueven una causa importante, entre otras.”

Ante el uso no autorizado del coro, el artista confirmó que se encuentra evaluando acciones legales con sus abogados para impedir que la frase se continúe utilizando por parte de personas o entidades que no le han pedido permiso.

“Mi equipo legal y yo estamos tomando las medidas necesarias para proteger los derechos de ‘Yo Soy Boricua Pa’ Que Tú Lo Sepas®©' y asegurar que cualquier uso no autorizado sea abordado adecuadamente. Este es un esfuerzo para preservar no solo mi canción, la marca y el coro, sino una parte esencial de nuestra identidad cultural, e inspirar a las nuevas generaciones de artistas y compositores puertorriqueños a salvaguardar sus derechos de autor”, añadió el artista.

PUBLICIDAD

“Enfatizo que este mensaje está dirigido únicamente a aquellas entidades o personas que han decidido explotar mi obra con fines lucrativos sin respetar mis derechos de autor y de marca”, concluyó.

El artista no especificó en qué eventos se ha utilizado el coro de su canción, en las últimas semanas se han realizado varios eventos que apelan a la puertorriqueñidad. Además, de que en el pasado marcas comerciales han utilizado el coro y este ha denunciado su uso sin autorización.

En el pasado este ha presentado demandas contra la presentadora Angelique Burgos por el uso comercial del coro y contra el Banco Popular de Puerto Rico por la inclusión de la frase en uno de los especiales de Navidad.