Maripily revela cuánto ganó en su estadía en La Casa de los Famosos: “Para estar ahí pedí lo que yo valgo”

Maripily Rivera, la reciente ganadora de La Casa de los Famosos, reveló cuánto ganó durante el reality, además de llevarse el maletín de 200 mil dólares. Telemundo finalizó la cuarta temporada del reality más famoso de la cadena, pero los finalistas aún siguen dando tela que cortar.

Maripily ganó la cuarta temporada del reality de Telemundo

Tras su llegada a su natal Puerto Rico, Maripily ha asistido a múltiples programas por ser la ganadora de La Casa de los Famosos y ha revelado ciertos detalles del reality.

Alrededor de 15 mil dólares semanales

Rivera contó además que si Telemundo no aceptaba la cantidad que ella pedía simplemente no entraba: “Para estar ahí pedí lo que yo valgo”, comenzó. “Porque yo iba a dejar muchas cosas de negocios, de presentaciones mías”, detalló, y luego agregó: “Yo no soy de 7.000 ni 10.000 dólares. Yo estaba ahí por más”.

Sin embargo, Maripily añadió que “no todo es por la plata”, ya que “quise que el público me conociera más. Yo ya sé hacer dinero”.

Alfredo Adame también reveló un monto semanal

Aunque no fue el caso de Adame, el mexicano contó que luego de ser eliminado de La Casa de los Famosos se enteró que algunas personas no recibían tanto dinero como él, Lupillo y Maripily.

Según Adame, el sueldo más bajo era de dos mil dólares semanales, es decir, unos 8.000 mensuales: “Eso se los doy yo. A eso hay que restarle comisiones y gastos que se generan durante la estadía, como la publicidad en redes sociales o el cuidado de niños o mascotas, ya que, el tiempo que estés dentro de la casa, quedas aislado del mundo exterior”.