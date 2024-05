Artista boricua tendrá participación especial en película ‘The Gentleman’

El artista urbano Sanchz participará de la película ‘The Gentleman’ que estrenará en España en el 2025.

El cantautor y productor viajó el pasado mes de abril a España para el rodaje del largometraje dirigido por el cineasta mexicano Luis Gabriel Beristáin (Blade 2,The Beekeeper, Black Widow).

“Me siento muy entusiasmado con mi primera experiencia en una película. Es una oportunidad que me tomó por sorpresa y no dudé en aprovecharla”, indicó Sanchz. “Compartir con un crew y un reparto tan grande y profesional me anima a seguir buscando nuevos retos en la actuación. Todo esto me inspira a continuar creciendo, sin parar de crear música, que es mi pasión principal”.

La película, un thriller de acción, es una adaptación de la novela homónima de Carlos Augusto Casas y cuenta con un impresionante reparto internacional liderado por el legendario actor norteamericano y ganador del Globo de Oro, Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy), junto a Megan Montaner (30 Monedas); Hovik Keuchkerian (La Casa de Papel); la cantante y compositora dominicana Natti Natasha; Damián Alcázar (Narcos); y Marco de la O (El Chapo), entre otros.

El filme es una producción de Esto También Pasará, junto con Ya no quedan junglas AIE y SDB Films. Cuenta con la participación de SGR, en asociación con Film Factory y LKS Next Legal.

El artista adelantó que pronto estrenará nueva música. “No hemos parado de trabajar en el estudio, en campamentos, viajes, y presentaciones. Estoy súper contento con el cariño de mis fans, con la aceptación de quienes me escuchan por primera vez, y bien enfocado en seguir sacando música nueva. Vengo muy pronto con más sorpresas y colaboraciones”, concluyó Sanchz.