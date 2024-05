Nalgorazzi: evolución de su personaje, acalorados encuentros con famosos, exclusivas para Metro PR

El presentador de televisión y productor puertorriqueño Fernan Vélez— conocido en el mundo de la farándula como “El Nalgorazzi”— habló en el más reciente episodio del podcast “Entre Nos” de Metro Puerto Rico sobre cómo ha evolucionado su personaje desde que comenzó su carrera profesional, hace más de 20 años.

“Tengo que admitir que yo cuando comencé el personaje estaba bien al garete. Yo tiraba los bochinches, las exclusivas, pero era más bien fuerte. Era bien fuerte en el bullying, en toda la cuestión y he tenido que bajarle. Bueno, uno madura. Con el tiempo uno aprende a que hay que sumar o restar, hay que buscar que los artistas me quieran, no que me odien, aunque todavía pues hay uno que otro, pero le he bajado un montón en este momento”, dijo Vélez.

“Nalgo”, quien es egresado de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón (USC), comenzó oficialmente en los medios de comunicación en 2001, en un programa de radio de Héctor Marcano. Posteriormente, en 2003, llegó al espacio radial “El Bayú” de la emisora Salsoul, donde compartió cabina con Antonio Sánchez “El Gángster” y José Rafael Vallenilla Villafañe, conocido popularmente como “Funky Joe”.

“Lo que yo soy hoy día frente a las cámaras, frente a un micrófono, lo aprendí con ellos, gracias a ellos, a cómo expresarme, cómo decir las cosas, cómo se trabaja la responsabilidad, todo. Todo lo que tiene que ver con la comunicación, yo se lo debo mucho a ellos, son una institución y yo viviré eternamente agradecido por todo lo que me enseñaron. En este caso, fueron 17 años con ellos, imagínate”, sostuvo.

“Nalgorazzi” confesó que extraña la radio, pero no quiere “madrugar” para trabajar en un programa mañanero, por lo que continuará en la televisión. Precisó que se encuentra a gusto en su trabajo actual “Lo Sé Todo” (Wapa TV). Además, que su llegada a la pantalla chica fue oportuna porque lo ayudó a moldear su personaje, puesto que a través de las ondas radiales era más “bulero”.

No obstante, reveló que el “bullying” ha provocado acalorados encuentros con figuras públicas de los que ha brindado algún bochinche. Recordó dos momentos complejos, uno con un expelotero y otro con un presentador de televisión.

“Una vez yo dije algo, que no sé si decir nombre porque yo me llevo bien (ahora) con esta persona, pero fue un expelotero de Grandes Ligas de Puerto Rico. Yo dije algo en televisión de él que no le gustó. Da la mala pata que, ese próximo fin de semana, me lo encuentro en el Viejo San Juan. O sea, no pudo haber pasado dos o tres meses. Ese fin de semana después, me lo encuentro. Estaba en un carro, yo iba caminando y él paró el carro a insultarme, y yo pues embarrado porque yo hablo por el micrófono, pero soy un embarra´o cuando se enfrenta conmigo. Yo no sabía dónde meterme”, relató.

Mientras, el otro incidente ocurrió cuando trabajaba en la desaparecida revista “TVyNovelas”, en un evento en Condado (San Juan). Se encontró con un animador, a quien se pasaba relajando en la radio, y este le ofreció una bofetada. Finalmente, la discusión no pasó a mayores.

“Al otro día, conté el bochinche en la radio, me dio contenido para mi segmento. Y dije, ´¿por qué no me la diste? No fuiste tan bravo´. Yo roncando ahí, pero era el personaje que estaba roncando. Yo en realidad no”, rememoró soltando una carcajada.

¿En qué se diferencian Fernan Vélez y “El Nalgorazzi”?

El presentador aseguró que “Fernan Vélez” y “El Nalgorazzi” son dos personas distintas. Explicó que en el ámbito personal está enfocado en sí mismo, mientras que en el laboral, vive pendiente a la vida de los famosos, aunque detalló que gran parte de lo que comparte es información que las propias figuras públicas ventilan en las redes sociales.

“Si no quieres que se sepa, no lo pongas. O sea, si yo lo que dije fue lo que tú pusiste, literal, yo leí lo que decía ahí. ¿Por qué te enfogonas conmigo, para qué lo pones?”, cuestionó.

Manifestó que algunos se molestan por lo que les dicen terceros sobre lo que él comunica. Por esa razón, siempre les pide que vean el segmento antes de llamarlo a reclamarle.

Columna #PrimeroConElNalgo

Metro Puerto Rico es el espacio donde “Nalgorazzi” escribe una columna de opinión dos veces al mes. En la misma, comparte bochinches en exclusiva con los lectores del periódico.

“Me encanta porque como es actualidad de farándula. Son temas que muchas veces son urgentes, no pueden esperar y son cosas que yo averiguo muchas veces el día antes o par de días antes voy guardando, rezando de que más nadie lo madrugue, y es una presión constante interna, pero gracias a Dios, todo lo que yo tiro ahí, yo no lo he dicho ni en la radio, ni en televisión, es exclusivo para la columna de Metro. Gracias a Dios, siempre aparece un bochinche”, narró entre risas.

Vélez considera que no tiene un gran competencia en el mundo del bochiche: “Yo ronco porque puedo... yo voy a mi”.

Sobre cómo consigue las primicias, enunció que lo hace a través de las plataformas digitales, lo que le puede tomar horas. En ocasiones, sus seguidores son los mismos que se las envían.

“Mi crédito no es solo, yo siempre he dicho que mi trabajo es gracias en equipo a mis seguidores. A mis seguidores yo les agradezco un montón porque me dan mucho contenido”, declaró.

En cuanto a los bochinches que nunca compartiría, aunque vengan de una fuente fidedigna, “Nalgo” puso como ejemplo la infidelidad y el “bajo mundo”.

“Son cosas que a veces el artista me pide no decir y yo respeto eso. A veces digo ´mano, no tengo contenido, me pidió que no dijera nada´, pero digo ´tengo que respetar eso´, porque si yo quiero mantener comunicación, amistad, buena relación con esa persona, pues si no lo digo, van a decir ´mira Fernan, se lo pedí aquel día y no lo tiró´. Eso vale mucho, para mí significaba más eso y que de verdad que busco otro chisme para rellenar, y ese lo guardo”, mencionó.