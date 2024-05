Guty Carrera sobre supuesta relación amorosa con Patricia Corcino: “Falso”

El modelo ecuatoriano, José Leopoldo “Guty” Carrera, aseguró a través de sus redes sociales que es “falso” el rumor de que mantiene una relación amorosa con la presentadora de televisión puertorriqueña, Patricia Corcino.

La expresiones se dieron luego de que publicara un “post” en su cuenta de “X” (antes conocido como Twitter) donde cuestionó lo siguiente: “¿Por qué siempre soy el último en enterarme de ‘lo que hago’? Es que por aquí me entero cosas de mí que ni yo sabía ¡Redes malas, redes malas!”.

Acto seguido, una de sus fanáticas le dijo: “Q andas con Patricia dice Serrath Q la volviste a engañar”, a lo que Carrera respondió: “Eso es más falso que la que inventa el chisme”, junto a un “gif” de la Dra. Ana María Polo que lee “Falso”.

¿Por que siempre soy el último en enterarme de “lo que hago”? Es que por aquí me entero cosas de mi que ni yo sabia.. redes malas redes malas!! pic.twitter.com/7a1ycEVYWj — Guty Carrera (@GutyCarreraT) May 22, 2024

Luego, el ecuatoriano volvió a las red social para dejar saber que no continuará desmintiendo falsos rumores.

“Esto se acabó. Interprétenlo como quieran y en todas las formas. Fin del tema para mí”, escribió “El Potro”.

¡Esto SE ACABÓ!

Interprétenlo como quieran y en todas las formas.

Fin del tema para mi. — Guty Carrera (@GutyCarreraT) May 22, 2024

“Guty” Carrera fue el octavo eliminado de la cuarta temporada del reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF) de Telemundo. En su paso por la Casa, fue vinculado sentimentalmente con la personalidad de la televisión mexicana, Alana Lliteras. Además, fuera de LCDLF tuvo un noviazgo con la actriz azteca, Serrath Gutiérrez.

Precisamente, el domingo la ganadora de “Top Chef VIP” negó que mantuviera una relación amoroso con Carrera o con José Antonio García— mejor conocido como “Joe Joe”— el hijo de la máxima ganadora del programa de telerrealidad, la empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera.

“Literalmente no llevo ni una semana de haber salido de la Casa. Denme chance de respirar, de procesar, de ver”, solicitó Lliteras en una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“Las cosas buenas llevan su tiempo. Todas las cosas cuando las aceleras o les pones prisa salen mal. Si uno va a hacer bien las cosas tiene que realmente hacerlo todo a su momento, viendo, analizando, conociendo. Acabo de salir de La casa. Con Guty conviví bastante. Joe Joe solo lo he visto dos veces, me cae muy bien, me cayó increíble. Me parece también un hombre supereducado. La verdad creo que Maripily hizo un gran trabajo con Joe Joe, [es] muy educado, con muchos valores, me cae bien. Pero lo que hay es una amistad en realidad. No ha pasado más nada con nadie. Estoy soltera. Para empezar [estoy] viviendo la realidad nuevamente. Apenas adaptándome, entonces esperen. No sé. Joe Joe es amigo, me cae muy bien. Pero no sé ahorita son más las cosas que están poniendo en redes que lo que es”, agregó.

Sobre Guty Carrera, aclaró que “también todo bien. No ha pasado nada malo porque también han habido rumores de absolutamente todo. Sigo hablando con él desde que salí. Con Guty todo muy bien. Puras palabras bonitas puedo decir de Guty. También, un hombre muy respetuoso, con muchos valores, con muchas virtudes. Le agarré mucho cariño. A él lo pude conocer un poco más. Estuve conviviendo con él dos meses. Guty salió en la semana ocho, yo apenas salí hace menos de una semana. Y siempre dije nunca voy a tomar una decisión dentro de un reality porque ya viví esa experiencia de enamorarme dentro de un reality y no es que me arrepienta, porque de las cosas se aprende y te hacen más fuerte, pero no me gusta cometer un error dos veces”.