Critican a la hija de Kim Kardashian tras debutar como actriz

North West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, ha tenido su gran debut como actriz al aparecer el pasado viernes 24 de mayo en el escenario del Hollywood Bowl en Los Ángeles. La pequeña de 10 años se convirtió en el joven Simba en el concierto en vivo del 30 aniversario de El rey león.

Su puesta en escena se trata de una celebración especial de la icónica película animada de Disney y contó con el apoyo no solo de sus padres, sino también de otros integrantes del clan Kardashian como su abuela Kris Jenner y su tía Kourtney Kardashian.

PUBLICIDAD

Aunque North se desenvolvió con gran soltura en el escenario, ha sido objeto de criticas y burlas en redes sociales, pues más de uno asegura que sus padres pagaron para incluirla en el reparto.

Las peores criticas a North West en su debut como actriz

North West apareció actuando con un look adorable y bastante llamativo al contar con un disfraz en color amarillo compuesto por una capucha peluda con pantalones cortos y botas peludas, mientras cantaba el tema ‘Yo quisiera ya ser el Rey’ (’I Just Can’t Wait to be King’, en inglés).

La hija de la empresaria y el rapero bailó y cantó junto a bailarines así como su coprotagonista Jennifer Hudson, quien interpretó a Nala y con quien cantó dueto de ‘Esta noche es para amar’ (’Can You Feel the Love Tonight’).

Pese a la emoción de la familia por su debut como actriz, North recibió duros comentarios en redes sociales, entre quienes criticaron no solo su look, por considerar que parecía un “pollo”, en lugar de un león y también por considerar que no cuenta con el talento necesario para tan importante papel, por lo que la tildaron de ‘nepo baby’ y acusaron a sus padres de usar sus influencias de famosos para incluirla en la producción.

“El peor caso de nepo que he presenciado”, “Nepotismo y el sinónimo al lado es KARDASHIANS”, “Lo siento pero North no tiene ningún talento para merecer ese lugar”, “¿Qué diablos lleva puesto? ¿Quién pensó, oye, ella necesita parecerse a Simba y quitarse la peluca amarilla? He visto mamelucos de Walmart que se ven mejor”, “Hay chicos con más talento”, “Estoy seguro de que la influencia (o el dinero) de su madre es la única razón por la que obtuvo este papel”, han sido algunos comentarios.