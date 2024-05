Dan de alta al comediante Joel Enrique Rivera Torres, creador de “Chiquitota”

El comediante y productor de espectáculos puertorriqueño, Joel Enrique Rivera Torres, conocido por los personajes de “Chiquitota” y “Tripita”, fue dado de alta este domingo tras 14 días recluido en un hospital del área de Ponce.

En declaraciones escritas, Rivera Torres explicó que estuvo hospitalizado debido a una emergencia provocada por el uso incorrecto de medicamentos sin la debida prescripción médica, en un intento por aliviar un intenso dolor de espalda.

“Me indicaron que mi corazón esta bien, lo que si encontraron es que tengo dos hernias rotas por lo que ahora estaré haciendo visitas periódicas a especialistas y tendré que iniciar terapias para la espalda”, explicó el también libretista.

Relató que, tras dos semanas de atención médica, los niveles de líquidos en su cuerpo están volviendo a la normalidad.

Tanto Joel como su familia dijeron estar agradecidos por la cantidad de llamadas y mensajes de apoyo y preocupación que han recibido durante todo este tiempo.

“Me siento bendecido, han sido tantas y tantas las muestras de afecto y de ocupación por mi estado de salud que me han emocionado. Si algo aprendí es que no podemos postergar nuestra salud, debe encabezar la lista de prioridades en nuestras vidas”, finalizó diciendo.

El el personaje más emblemático de Rivera Torres, “Chiquitota”, logró arrancar risas a las familias boricuas con sus ingeniosas apariciones en programa como “La epidemia de la risa”, producido en aquel entonces por el comediante Raymond Arrieta.

De la misma forma, Rivera Torres fue parte del programa “Otra Cosa”, que se transmitía por Wapa Televisión.