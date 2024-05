“Anora” gana el principal premio del Festival de Cine de Cannes

“Anora”, una cómica pero devastadora odisea de Brooklyn sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un acaudalado oligarca ruso, ganó el principal premio del Festival de Cine de Cannes: la Palma de Oro.

La victoria del sábado de “Anora” marcó una coronación para Sean Baker, el aclamado director independiente de “The Florida Project”. De forma remarcable, es también la quinta Palma de Oro consecutiva para el distribuidor de especialidades Neon, después de “Parasite”, “Titane”, “Triangle of Sadness” y, el ganador del año pasado, “Anatomy of a Fall”. Baker aceptó el premio mientras el protagonista de su filme, Mikey Madison, observaba desde el público durante la ceremonia de clausura de Cannes.

“Esto, literalmente, ha sido mi único objetivo como cineasta los últimos 30 años, así que no estoy muy seguro qué voy a hacer con el respeto de mi vida”, rió Baker.

Pero Baker, el primer cineasta estadounidense en ganar la Palma desde Terrence Mallick en 2012 con “The Tree of Life”, rápidamente respondió que su ambición seguirá siendo “luchar para mantener vivo el cine”. El director de 53 años dijo que el mundo necesita recordar que “ver una película en casa mientras revisas tu teléfono, respondes correos electrónicos o pones atención a medias, simplemente no es la forma, aunque así lo quieran creer algunas empresas tecnológicas”.

“Así que yo digo que el futuro del cine está en donde empezó: En una sala de cine”, subrayó Baker.

Los premios fueron seleccionados por un jurado de nueve integrantes dirigido por Greta Gerwig, quien le dijo a la prensa que estaba “cambiada para siempre como cineasta por esta experiencia”. Gerwig elogió “Anora” al decir que daba una sensación de cine clásico y que parecía como una película de Ernst Lubitsch o Howard Hawks que llevaba a direcciones inesperadas.

Aunque “Anora” fue posiblemente la película más elogiada del festival de cine, su victoria causó una ligera sorpresa. Muchos esperaban que ganara o el amable drama indio “All We Imagine As Light” o el filme iraní “The Seed of the Sacred Fig”. Las dos películas también ganaron premios.