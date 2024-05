VIDEO: Así fue el reencuentro de Patricia Corcino y su hijo

La animadora y decimoquinta eliminada del reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF), Patricia Corcino, compartió este jueves un video de su reencuentro con su hijo, Maxximo.

Corcino ingresó a la competencia el pasado, 13 de marzo 2024, luego de las renuncias de dos habitantes y una expulsión por agresión. Desde ese entonces, la boricua no había visto a su hijo.

PUBLICIDAD

En el día de hoy, jueves, la máxima ganadora de la competencia, Maripily Rivera, llegó a la isla. Luego de bajarse del avión, la empresaria brindó una conferencia de prensa donde los medios de comunicación pudieron realizarle preguntas.

Precisamente, una de las periodistas le cuestionó a la ponceña si le sorprendió el comportamiento de su compatriota, Patricia Corcino, con quien tuvo varios encontronazos, a pesar de su corta estancia en la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México.

“No me gustaría hablar mucho de esto porque estoy en un momento tan lindo que yo digo que preguntar por alguien que en realidad no tiene sentido, ustedes mismos se encargaron de sacarla, me entiendes. Ustedes mismos se dieron cuenta a lo que vino Patricia, cuando esta aquí le dio la oportunidad y la recibió porque me sentía sola y entendí que la boricua me iba a apoyar igual que los mexicanos se estaban apoyando”, sentenció el “Huracán boricua”.

La también modelo precisó que en varias ocasiones le extendió la mano a la presentadora de televisión, pero cuando vio comportamientos cuestionables de su persona, se dio cuenta que venía con una estrategia en su contra.

“No hay que hablar de quien en realidad no importa, ustedes se encargaron de sacarla. Ustedes decidieron que Maripily era la que tenía que ganar, lo hicieron posible y ella está pagando el error que cometió porque ella sabe muy bien a lo que vino y lo que hizo”, agregó Rivera.

PUBLICIDAD

El pasado martes, la exconcursante de “Nuestra Belleza Latina” felicitó a la ponceña, luego de ganar el tan codiciado maletín de $200 mil dólares.

“La gran final y se quedó en PR 🇵🇷✨ Felicidades @maripilyoficial @rodrigo_romeh @lupilloriveraofficial”, escribió Corcino en sus redes sociales.

Luego de casi dos meses de su ingreso, Patricia se convirtió en la decimoquinta eliminada de LCDLF. Se trató de la cuarta nominación de la mujer que se autodenominó “El terremoto boricua”.

Después de salir de la competencia, la animadora sostuvo que: “La realidad no lo tomo como no ser apoyada mas bien lo tomo como que hay una plantilla muy fuerte en la que me tocó estar. Lupillo Rivera... un gran competir, igual [Rodrigo] Romeh, lo mismo Paulo [Quevedo]. El haberme puesto las pilas, como nosotros decimos, haber ganado lideresa, todo lo que la casa tiene para poder ganar, yo creo que le demostré al público que independientemente el poco tiempo que yo llevara, yo merecía estar ahí. No lo tomo como no ser apoyada, lo tomo como que hay grandes competidores y hay que elegir al final del día”.

Corcino también volvió a resaltar las “faltas de respeto” que considera que tuvo de parte de Maripily en la competencia.

“Entré con muchas ganas de estar con una compatriota, pero también reconozco que soy una mujer de límites y no por el hecho de estar con una compatriota por a permitir que se me falte el respeto o que la convivencia no sea amena”, expresó.