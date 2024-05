Jeremy Renner explicó un paso a paso escalofriante de su accidente donde casi pierde la vida

El 1 de enero de 2023, Jeremy Renner, conocido por sus papeles en “Hawkeye” y “Mayor of Kingstown”, sufrió un accidente espantoso con una máquina quitanieves que casi le costó la vida. Durante su aparición en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el 22 de mayo, Renner compartió por primera vez un relato detallado de lo sucedido y su proceso de recuperación.

Jimmy Fallon abrió la entrevista recordando la gravedad del accidente: “¡Pensé que te habíamos perdido por un momento!”. Renner, con su característico sentido del humor, respondió: “Por un momento, sí... pero conseguí un poco de cinta adhesiva y me volvieron a juntar. Todo está bien”.

PUBLICIDAD

Todos los detalles del accidente de Jeremy Renner contados por el mismo

Fallon mencionó que Renner iba a aparecer en el programa en enero, a lo que el actor respondió: “Estuve un poco ocupado el año pasado. Estaba bastante golpeado”. Renner describió el accidente: estaba operando un Sno-Cat, una máquina quitanieves que conocía bien.

“La usan en las estaciones de esquí para limpiar las pistas. Tuvimos más de 3 metros de nieve en tres días, estábamos atrapados sin electricidad y éramos como 25 personas”. El actor decidió despejar el camino para salir de la casa. Mientras sacaba la camioneta, la máquina se salió de control y empezó a dirigirse hacia su sobrino.

“Salté de nuevo sobre ella —o lo intenté— y me atrapó en las pistas. Me rompió 38 huesos. Vi mi ojo colgando porque mi globo ocular estaba fuera. Es como, ‘Bueno, supongo que eso es real, pero me preocuparé por eso más tarde’. Miré mis piernas y estaban todas torcidas. Primero tengo que preocuparme por respirar” añadió el actor.

Una experiencia al borde de la muerte

Renner explicó que, en ese momento, sabía que no podía entrar en pánico: “Te mueres entonces”. Describió cómo mantuvo la calma a pesar de las fracturas múltiples y el dolor intenso. “No tendré un mal día por el resto de mi vida. Es imposible. Ese es el regalo”. Añadió que la experiencia lo ha llevado a apreciar más la vida.

Durante su recuperación, Renner recibió la visita de sus compañeros de “Avengers”, incluidos Anthony Mackie, quien fue uno de los primeros en verlo al despertar en el hospital. “Era como un velorio viviente. Todos venían a despedirse, lo cual es un poco extraño. Pero al menos Mackie estaba allí y estaba realmente preocupado”.