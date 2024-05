Marvel anunció una nueva serie enfocada en Vision ¿Aparecerá Wanda?

Marvel Studios ha anunciado una nueva serie centrada en el personaje de Vision, interpretado por Paul Bettany, que se estrenará en Disney+ en 2026. Esta serie marca el regreso del personaje tras su aparición en “WandaVision” y continuará explorando la vida de Vision después de los eventos ocurridos en “Avengers: Infinity War”.

El proyecto, aún sin título, contará con Terry Matalas, conocido por su trabajo en “Star Trek: Picard”, como showrunner. La noticia ha despertado gran interés entre los fanáticos de Marvel, especialmente después de que se abriera una sala de guionistas esta semana para comenzar a desarrollar la serie.

Paul Bettany retomará su papel como Vision, un personaje cuya compleja trayectoria abarca tres películas de Marvel y la serie “WandaVision”. En esta última, Vision fue revivido por Wanda Maximoff como una creación espectral para lidiar con su duelo, mientras que su cuerpo, con una apariencia totalmente blanca y sin recuerdos de su vida anterior, también fue reactivado.

Este “White Vision” obtuvo sus recuerdos restaurados al final de la serie, dejando un final abierto para su personaje. La nueva serie se centrará en White Vision, quien sigue vivo y buscando su propósito en el mundo. Esta trama ofrece una rica exploración del personaje, que debe reconciliar su identidad pasada con su nueva existencia.

El creador de “WandaVision”, Jac Schaeffer, inicialmente intentó involucrarse en el desarrollo de esta nueva serie, pero finalmente su atención se centró en el spin-off “Agatha All Along”, protagonizado por Kathryn Hahn como Agatha Harkness, la vecina y compañera bruja de Wanda en “WandaVision”.

Este spin-off está programado para estrenarse en septiembre y es la primera serie que sigue los eventos de “WandaVision”. La contratación de Terry Matalas se produjo tras su aclamado trabajo en la tercera temporada de “Star Trek: Picard”. Su habilidad para reunir al elenco original y recibir elogios de la crítica impresionó a los ejecutivos de Marvel, incluido Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Feige, conocido por no dejar cabos sueltos en sus historias, ha insinuado que podría haber más desarrollo para White Vision en el futuro. En cuanto a la posible aparición de Wanda Maximoff en la nueva serie, aún no hay confirmación oficial. Elizabeth Olsen, quien interpretó a Wanda, tuvo un desenlace abierto en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, donde su personaje aparentemente murió.