Maripily Rivera: su tránsito de la burla al orgullo patrio

El sonido de una figura política burlándose de Maripily hace varios años refleja lo que muchos —que hoy esperarán y celebrarán a la ganadora de La Casa de los Famosos— pensaban sobre la modelo y empresaria antes de su paso por el reality show. ¿Cómo María del Pilar Rivera pasó del bullying a ser símbolo patrio?

Según el sociólogo y periodista, Hiram Guadalupe, el apoyo masivo que obtuvo la empresaria se debe a que “una buena parte de la población” se identifica y se ve reflejada con la participante del programa.

PUBLICIDAD

“La muchacha puertorriqueña de Ponce, que tuvo sueños, salió a emprender un camino, que tuvo 20 tropiezos y empezó a triunfar… Se parece a ti porque actúa como tú. De alguna manera, Maripily, lo que ha ganado en todo ese proceso ha sido el respeto y el reconocimiento a lo que ella es”, instó.

Ante el cambio de percepción que ha tenido la boricua en este año, Guadalupe reiteró que, en el comienzo de su carrera en los medios, “no se podía concebir que una muchacha guapa y exitosa, al mismo tiempo, no te pudiera articular de forma correcta una expresión”.

De bruta no tiene nada

“Su vida va a ser antes y después de La Casa de los Famosos, sin duda”, expresó la periodista y, ahora mano derecha de la modelo puertorriqueña, Yolanda Rosaly, quien desde sus inicios en el campo cubrió cada paso de la empresaria ponceña.

La comunicadora cubrió como periodista a Maripily desde sus inicios en el desaparecido programa de televisión No Te Duermas. Rosaly sostuvo que siempre defendió a la modelo y que ahora el tiempo le ha dado la razón. Con esto, refutó contundentemente los argumentos que ponen en tela de juicio la inteligencia de Maripily, a pesar de los múltiples ataques que la empresaria boricua ha enfrentado por años.

“De bruta no tiene nada. La gente le encanta decir: ‘ay, es que ella es una bruta’. Quizás, su vocabulario no es el más exquisito, pero who cares. Es importante, pero ¿realmente es relevante para lograr metas en la vida? […] Ella es una mujer súper exitosa, de hace muchísimo tiempo, y no puede ser bruta si ha tenido tanto éxito. Es imposible”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Confirmó que durante los cuatro meses dentro de La Casa de los Famosos, Maripily refutó —con sus acciones— los años de críticas y muchos han podido ver más allá de sus atuendos sexy, la fama, las cámaras y alcanzaron el corazón de Maripily. Una oportunidad que la ponceña no había tenido en el transcurso de su carrera.

De hecho, Guadalupe también recordó cómo se le percibió por años a Maripily en Puerto Rico. “Comenzó a ser víctima del bullying, burla [y] mofa, que ella en ocasiones manejaba de forma muy tranquila y otras veces cuando se tenía que molestar se molestaba como si te molestas tú y me molesto yo”, argumentó el sociólogo, agregando que el programa permitió dejarle saber al público que Maripily es igual que muchos boricuas.

También, apuntó que el término, Huracán Boricua —el cual la representó durante el show—, denotó que llegaba a “arrasarlo todo”, de forma “natural” y “honesta”.

Tal como el fenómeno atmosférico —que está tan arraigado al “inconsciente de los puertorriqueños”— Rivera “sale de la profundidad y sale a flote”.

Paralelismos

El operativo para recibir a la modelo esta tarde en Puerto Rico y los eventos en distintas plazas públicas del archipiélago para ver el final de La Casa de los Famosos solo encuentra paralelismo con los momentos en que puertorriqueñas han ganado Miss Universo o en la figura del campeón de boxeo, Félix “Tito” Trinidad, según los entrevistados.

“Más allá de las redes sociales, que hayan pantallas gigantes en casi los 78 pueblos, en hoteles, restaurantes, cine […] Lo vemos con las llegadas de las Miss Universo, Tito Trinidad; (eventos) que han sido grande, pero nunca como este porque para las Miss Universo siempre había una pantalla gigante en el pueblo de la reina, pero ¿a nivel isla? […] Además, se le añade que está pasando aquí y en Latinoamérica”, manifestó Rosaly, quien desde el 2021 maneja como estratega diversos proyectos de Maripily.

Sobre este particular, el semiótico y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Eliseo Colón Zayas, explicó que La Casa de los Famosos se trata de un evento transnacional, como el Miss Universo o unas olimpiadas, en el cual el boricua va a respaldar al suyo.

“Vas a apoyar y no importa —aunque el equipo esté perdiendo— si es tu equipo, y representa en ese sentido, lo nacional […] Los puertorriqueños nos reconocemos como nación en muchos aspectos, especialmente en todo lo relacionado con competiciones internacionales. En este contexto, las estrategias de producción que utiliza la empresa […] generan desde Ciudad de México un estilo de representación internacional, o incluso global”, planteó.

De la misma forma, Colón Zayas aseguró que la preparación de Rivera y su equipo logró el resultado esperado. Por otro lado, manifestó que Maripily ha podido, como empresaria, mostrar su imagen de forma cuidadosa, disciplinada y competitiva.

“Comprende claramente la diferencia entre su persona, María del Pilar Rivera, una universitaria graduada y madre, y su personaje de Maripily. Como haría cualquier buen actor o actriz que sabe establecer estas diferencias. Durante las 17 semanas, Maripily ha sabido explotar la diferencia entre su persona y su personaje, a la vez que fue puliendo y calibrando sus estrategias de representación”, comunicó.

De hecho, Rosaly describió a Maripily como alguien resiliente dentro del mundo del espectáculo que ha podido manejar la naturaleza competitiva de la industria.

Además, sobre sus negocios reveló que la empresaria “es buena supervisora, se “ocupa de todo” y “no se la pasa ni una”.

“El respaldo y apoyo de gente —que a lo mejor le era indiferente— conociéndola, yo sé que esto (el apoyo) tiene un valor incalculable. Sentirse así de querida y apoyada, después de tanto sufrimiento, de tanto sacrificio en la vida. Eso no tiene precio”, opinó Rosaly.

El futuro

La estratega afirmó que el equipo de Rivera se prepara para una avalancha de ofertas y, aunque impredecible su próximo paso —ya sea en Puerto Rico o internacional—, sostuvo que su futuro brilla como nunca antes visto en su carrera.