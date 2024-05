Maripily niega que tenga intenciones de endosar a Jenniffer González

La empresaria y modelo, María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily” quien acaba de salir victoriosa del programa, La Casa de los Famosos, negó estar dispuesta a endosar a alguno de los candidatos políticos que aspiran a la gobernación de Puerto Rico como se ha rumorado en las redes sociales.

En una entrevista con Antonio Sánchez “El Gangster” para El Circo de La Mega (La Mega 106.9 FM), Rivera, aseguró que no se insertará en temas políticos este año electoral. La pregunta se dio en el contexto de rumores sobre la posibilidad de que esta endosara a la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, debido a que ambas tienen en sus equipos de trabajos al relacionista público y estratega de medios, Carlos Bermúdez. Sin embargo, la modelo negó que esto sea razón para entrar en temas políticos.

“Como estás con Carlitos Bermúdez y Carlitos está haciéndole la campaña a Jenniffer González, en Puerto Rico están esperando que tú endoses a Jenniffer González. ¿Tú vas a endosar a alguien?”, preguntó el locutor.

Ante esto Rivera contestó: “No, yo no voy a endosar a nadie. Por mi hijo yo no voy a entrar a la política. Yo en temas de religión y política no quiero…ellos están hablando allá y están diciendo su película y yo con eso no voy. Yo quiero disfrutarme este triunfo, estar con mi gente, pero en cuestión de endosar a mí no me hablen nada de política”.

Del mismo modo, la modelo afirmó que le han llegado los comentarios sobre un supuesto endoso, pero afirmó que lo ha negado en todo momento. Además, aclaró que esta no vota en Puerto Rico sino en Miami donde tiene su residencia desde hace varios años.

Luego de su triunfo en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, la puertorriqueña será recibida en Puerto Rico este jueves con una gran caravana que saldrá del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, realizará varias paradas hasta llegar a una gran fiesta en el Distrito T-Mobile.