Maripily asegura que no tiene novio

La ganadora del reality show “La Casa de los Famosos 4” (LCDLF), Maripily Rivera, fue clara sobre su situación sentimental actual, enfatizando que está disfrutando de su soltería y enfocándose en sus proyectos personales.

“Estoy soltera, no me pregunten de novios porque no quiero,” declaró la ponceña, dejando en claro que por ahora, su prioridad es su bienestar y metas individuales.

De igual forma, en una emotiva declaración tras su victoria en el programa de telerrealidad, Maripily expresó su gratitud y dedicación hacia su hijo, Joe Joe, a quien considera su mayor fuente de inspiración y motivación.

Por lo que puntualizó estar soltera y enfocada.

“Le agradezco a mi hijo que es mi motor, es lo que me lleva y es ahora el único hombre que quiero en estos momentos en mi vida porque estoy enfocadita en lo que quiero hacer”, compartió la empresaria, mostrando el profundo amor y compromiso hacia su familia.

Por mucho tiempo la vida amorosa de la también modelo ha sido tema de conversación debido a la lista de hombres famosos que han caído a sus pies.

La victoria de Maripily en el popular reality show ha sido celebrada por sus seguidores, quienes la apoyan en esta nueva etapa de su vida dedicada a sus sueños y a su hijo.

Ante una multitud que la esperaba en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM), María del Pilar Rivera Borrero— su nombre de pila— llegó finalmente a su país para celebrar su victoria en la cuarta edición del programa de Telemundo.

Rivera Borrero llegó a eso de las 12:30 del mediodía a través de la aerolínea American Airlines y se encontró con cientos de personas que allí estaban esperándola. Ante preguntas de la prensa, expresó que no se esperaba la magnitud del recibimiento que se le han realizado en la Isla.

Luego de la conferencia de prensa, Maripily se dirigió a la caravana para tomar la avenida Román Baldorioty de Castro, hasta el residencial Luis Llorens Torres, donde se espera que entre en una grúa canasto. Allí, se le realizará un acto de recibimiento en el parque de pelota.

Más tarde, continuarán por el segundo elevado de la Baldorioty, frente al Norte Shopping Center, donde habrá un acto musical y con bailarines.

La ruta continuará por el Puente San Jorge, Avenida De Diego, Museo de Arte, Edificio Minillas, hasta el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce realizándose una tercera parada para una presentación artística.