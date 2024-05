Lupillo Rivera nuevamente habla sobre posible demanda contra exintegrantes de LCDLF 4

Luego de la final de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), el cantante mexicano Lupillo Rivera nuevamente mencionó que tiene en sus planes demandar a varios exintegrantes de la competencia.

“Lo que quedó dentro de la casa, se queda dentro de la casa. Hay un detallito nada más, que voy a tener que trabajar. La gente que vio el programa sabe de lo que estamos hablando. Por asuntos legales, no puedo delatar nada hasta que los abogados lo digan. Hicieron muchas cosas equivocadas, dijeron muchas cosas equivocadas. Tu sabes que a la gente chismosa le encanta el chisme. No le puedes agarrar la mano a una muchacha en un show porque para cuando sale, sale con gemelos. La gente está media loca…”, dijo el cantante mexicano.

PUBLICIDAD

Esta no es la primera vez que Lupillo Rivera menciona que tomará acciones legales en contra de algunos exhabitantes, específicamente contra Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera. De hecho, en una gala de posicionamiento y sinceramiento, el artista dejó entrever que demandará a la boricua cuando salga del programa.

“Hay otras cosas que han pasado en la casa que si un hombre los hubiera hecho ya nos hubieran sacado. A cuántos les has enseñado tus partes íntimas. A mí sí me las ha enseñado unas cuantas veces. Todo esto está en el 24/7. Lo digo porque los valores son iguales, no hay mejores valores ni menos valores. Entonces, yo quiere preguntar ¿Telemundo, NBCUniversal, hasta cuándo van a permitir tanto abuso de esta mujer a tantos compañeros en este programa? Porque no han hecho absolutamente nada y ustedes tienen las pruebas en sus manos y si ustedes no las tienen en sus manos, mis hijas sí tienen el 24/7 grabado”, sostuvo el mexicano.

Por su parte, Maripily contestó que: “¿Qué hablas tú de valores? ¿Qué hablas tú de falsedad? ¿Qué hablas tú de ser real si tú eres el hombre más traidor, más difamador, más maltratador y sobre todo traidor? Qué hablas tú. Yo no tengo miedo a que tu vengas a demandarme. Yo tengo mis abogados. Te los puedo enviar para que no vayas a Miami, te los envío a México. No me das miedo. Telemundo, ¿hasta cuándo este hombre aquí calumniando, difamando, maltratando a la mujer?”.

“Yo a ti no te enseño mis partes íntimas. Ahora, si yo estoy cambiándome y tú estás al lado mío y tú quieres ver mis partes íntimas esas son otras cosas. Tú me tienes miedo porque sabes que soy una candidata fuerte. Soy real y digo las cosas como son”, añadió Maripily.

Luego del encontronazo, el abogado de Maripily, el licenciado Ernie Cabán, comentó en las redes sociales que: “La amenaza de Lupillo de demandar a ⁦@maripilyrivera y Ariadna por difamación en #lacasadelosfamosos refleja total desconocimiento. Pero si demanda, sin duda se expondrá a una contra demanda y el tiro le saldrá por la culata”.

LCDLF 4 fue ganada por la empresaria y modelo boricua Maripily Rivera, quien obtuvo $200 mil y fue “la gran enemiga” de Lupillo en la casa-estudio.