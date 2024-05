Fallece miembro fundador de la banda Train luego de un "extraño accidente"

Charlie Colin, bajista y miembro fundador de la banda Train, ha fallecido a los 58 años tras un trágico accidente en Bruselas, Bélgica. Según informó TMZ, Colin resbaló y cayó en la ducha mientras cuidaba la casa de un amigo, hecho que le costó la vida. Fue encontrado por sus amigos al regresar de un viaje, según relató su madre al medio.

Nacido en Newport Beach, California, Colin conoció a Rob Hotchkiss, su futuro compañero de banda, en séptimo grado. Ambos asistieron al Berklee College of Music antes de regresar a la costa oeste para formar la banda que cambiaría sus vidas. Train se fundó en los años 90 con Colin, Pat Monahan, Hotchkiss, Jimmy Stafford y Scott Underwood.

Colin se encontraba en Bélgica impartiendo una clase magistral en un conservatorio y trabajando en una película, demostrando su constante compromiso con la música y las artes hasta sus últimos días. Este triste desenlace ha dejado a la comunidad musical y a los fanáticos de Train en shock.

Nuchos han decidido recordar su influencia en la banda que alcanzó la fama con éxitos como “Drops of Jupiter” y “Hey, Soul Sister”. Su álbum debut homónimo en 1998 marcó el comienzo de una exitosa carrera, catapultada con su segundo álbum y el icónico sencillo “Drops of Jupiter (Tell Me)” que ganó dos premios Grammy en 2002.

A pesar de su éxito, Colin dejó la banda en 2003 debido a problemas de abuso de sustancias. Pat Monahan, vocalista de Train, mencionó en su momento que, aunque Colin era un bajista increíble, su dolor personal estaba afectando a todos a su alrededor.

Tras su salida, Colin buscó nuevas direcciones en la música, tocando con bandas de hard rock como Slipknot y Puddle of Mudd, y encontrando un nuevo camino con su antigua pasión. En 2015, Colin se reunió con Hotchkiss para formar la banda Painbirds, y en 2017 fundó Side Deal junto a Stan Frazier de Sugar Ray y Joel y Scott Owen de PawnShop Kings.

Estas colaboraciones demostraron su versatilidad y amor por la música, permitiéndole explorar diferentes géneros y estilos. Train, actualmente compuesto por Monahan, Taylor Locke, Hector Maldonado, Jerry Becker y Matt Musty, recordó a Colin en redes sociales como un músico talentoso y una persona especial.