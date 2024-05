Fallece madre de Horacio Villalobos, juez de “La Casa de Los Famosos”

El juez del reality show “La Casa de Los Famosos 4” (LCDLF), Horacio Villalobos, se encuentra de luto por la muerte de su madre, Graciela Alicia Velasco.

“Madre te amo con todo mi corazón. Vuela alto que el cielo te espera. Te adoro y me dejas con el corazón roto”, escribió el mexicano en su cuenta de “X” (antes conocido como Twitter), junto a una imagen de su progenitora en blanco y negro.

Aunque el actor y presentador de televisión no brindó detalles, distintos medios de comunicación han señalado que la mujer desde hace unos años había atravesado por algunos problemas de salud.

Como la señora no es una figura pública, poco se conoce de su vida, solo que nació un 9 de agosto y que sus allegados le decían de cariño “Grace”.

En las redes sociales cientos de fanáticos y algunos famosos le enviaron mensajes de condolencias al también abogado.

“Muchas veces te he escuchado decir que temías que este día llegara, ya llegó, y hoy en lo mucho que pueda o no servir, recuerda que muchos desconocidos te queremos mucho. No olvides que la pena que ahora sientes no es sino el más puro testimonio de que la amaste. Un abrazo”, “El cielo tiene una nueva estrella que alumbrará tus recuerdos. Lo siento mucho Horacitu. Abrazo enorme” y “Tu mamá no pudo tener un mejor hijo y ella lo sabía. Te abrazo fuerte”, fueron algunos de los comentarios destacados en la publicación.